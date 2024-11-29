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AH股新聞

29/11/2024 09:36

《駐京專電》北京發布第六輪宅地供應清單，６地塊１２月中前供應

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市規劃和自然資源委員會網站發布了
２０２４年度第六輪擬供應商品住宅用地清單，共涉及６宗地，土地面積約２６公頃，建築規模
約６０萬平方米，上述項目將於２０２４年１２月中旬前供應。
　
　　６宗住宅用地中，中心城區項目４宗，分別為海淀區２宗，豐台區、石景山區各１宗；位於
多點地區項目２宗，分別位於大興區及經濟技術開發區。
　
　　關注度最高的海淀朱房２個項目公告，土地總面積約８﹒２公頃，建築規模約２０萬平方米
，規劃用途為二類居住用地，起始價格分別為７８億元及７２﹒３億元。兩個項目位於海淀區東
升鎮，地處北五環至北六環間，臨近地鐵１３號線上地站、清河火車站，交通便利，周邊教育、
醫療及商業等配套資源豐富。
　
　　此外，豐台區西南郊冷庫及周邊改造項目位於豐台區玉泉營街道，地處西南三環以內、玉泉
營橋西北角，緊鄰地鐵１０號線、１９號線、大興機場線換乘站草橋站，交通十分便利。項目距
麗澤金融商務區１公里，周邊教育、醫療及商業配套資源豐富。
　
　　石景山區首鋼設備處收儲項目位於石景山區八角街道，地處西五環外，鄰近未來規劃的軌道
交通站點，交通條件較為便利。項目周邊有三甲醫院，且商業配套較為豐富。
　
　　大興經開區ＤＸ００－０３０２－００２１、００２２地塊位於大興區觀音寺街道，地處南
五環與南六環之間，距南五環約１公里，鄰近未來規劃的軌道交通站點，交通較為便利，周邊教
育、醫療及商業等配套資源較為豐富。
　
　　經濟技術開發區Ｘ２４項目位於亦莊河西區，地處南五環外，附近有北京二中經開區學校等
多所教育資源，西南側有龍湖北京亦莊天街，配套設施齊全。

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