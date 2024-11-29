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AH股新聞

29/11/2024 09:41

《駐京專電》市監總局對河北、江蘇、江西售假羽絨問題掛牌督辦

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》網售低價羽絨服「以絲代絨」造假一事熱
度不減。國家市監總局向河北省、江蘇省、江西省市場監管局發出掛牌督辦通知書，對３地查處
整治製售假冒偽劣羽絨製品問題實行掛牌督辦。
　
　　央視《財經調查》日前報道南通市羽絨被經營主體網銷產品存在以「絲」代「絨」等情況，
江蘇省南通市市場監督管理局通報稱，聯合屬地公安部門連夜進行現場檢查，針對相關經營主體
的違法行為，已採取固定證據、查封扣押、立案查處等執法措施。局方將持續對全市家紡經營主
體進行排查，依法嚴厲打擊摻雜摻假、以假充真、以次充好等生產經營違法行為，堅決維護消費
者合法權益和公平競爭市場秩序。
　
　　中國羽絨工業協會發布羽絨製品消費提示，提示消費者應避免低價陷阱，不要輕信「主播發
誓」等誇張的銷售方式。消費者應注意避免低價陷阱，按照今年原料水平，羽絨服裝標準９０％
白鴨絨價格約為人民幣４２０元到５５０元╱千克，羽絨寢具標準９５％白鵝絨價格約為人民幣
１０００元到１４００元╱千克，低於成本價的產品，質量難以保證。
　
　　同時中羽協表示，消費者購買羽絨製品時要注意重量，冬季羽絨被一般會填充８００克到
１５００克羽絨，而填充飛絲或粉碎毛的劣質產品為了獲得與正品相似的蓬松效果，需要更高的
填充量，總重量會增至「５－８」斤。

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