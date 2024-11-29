中國神華（０１０８８）：董事會決議聘任張長岩擔任公司總經理

《經濟通通訊社２９日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，根據公
司的公司章程、公司法及適用法律法規，董事會建議委任張長岩為公司第六屆董事會執行董事。
前述建議委任執行董事須待公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。於同日，董事會亦
決議聘任張長岩擔任公司總經理。（ｂｎ）
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29/11/2024 19:09
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司的公司章程、公司法及適用法律法規，董事會建議委任張長岩為公司第六屆董事會執行董事。
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