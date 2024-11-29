《神州頭條》財經報章頭版摘要：放寬數字市場准入鼓勵外商擴投資

《經濟通通訊社２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



奮力譜寫供銷合作事業高質量發展新篇章

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在中華全國供銷合作總社成立７０周年之際，國家主席習近平作出重要指示，並向全國供銷合作

社系統廣大幹部職工致以親切問候，向受表彰的先進集體和先進個人表示熱烈祝賀。



放寬數字領域市場准入，鼓勵外商擴大投資

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中辦、國辦近日發布的關於數字貿易改革創新發展的意見提出，推進數字貿易制度型開放，包括

放寬數字領域市場准入，完善准入前國民待遇加負面清單管理模式，推動電信、互聯網、文化等

領域有序擴大開放，鼓勵外商擴大數字領域投資等。



有效降低物流成本，政策紅利持續釋放

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發改委副秘書長張世昕２８日在國務院政策吹風會上表示，已會同有關部門建立有效降低全社會

物流成本工作專班，重點加強跨部門、跨地區以及重要綜合性問題溝通協調。綜合來看，全社會

物流成本仍有較大下降空間。





《上海證券報》



奮力譜寫供銷合作事業高質量發展新篇章

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在中華全國供銷合作總社成立７０周年之際，國家主席習近平作出重要指示，並向全國供銷合作

社系統廣大幹部職工致以親切問候，向受表彰的先進集體和先進個人表示熱烈祝賀。



大力發展數字技術貿易，放寬數字領域市場准入

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中辦、國辦近日發布《關於數字貿易改革創新發展的意見》，提出到２０２９年，可數字化交付

的服務貿易規模穩中有增，佔中國服務貿易總額的比重提高到４５％以上。同時，推進數字貿易

制度型開放，放寬數字領域市場准入，推動電信、互聯網、文化等領域有序擴大開放，鼓勵外商

擴大數字領域投資。



突出嚴監嚴管，進一步塑造資本市場良好生態

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依法從嚴打擊證券違法活動，是維護市場「三公」秩序的內在要求。突出嚴監嚴管能夠有效打擊

內幕交易、市場操縱、虛假披露等違法違規行為，保障市場參與者的合法權益，提升投資者對市

場的信心，促進資本市場健康穩定運行。





《證券時報》



奮力譜寫供銷合作事業高質量發展新篇章

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在中華全國供銷合作總社成立７０周年之際，國家主席習近平作出重要指示，並向全國供銷合作

社系統廣大幹部職工致以親切問候，向受表彰的先進集體和先進個人表示熱烈祝賀。



鼓勵電商平台做大做強，培育一批數字貿易領軍企業

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《中辦國辦關於數字貿易改革創新發展的意見》２８日發布。《意見》從支持數字貿易細分領域

和經營主體發展、推進數字貿易制度型開放、完善數字貿易治理體系等方面提出了數字貿易改革

創新發展的重點任務。



轉債市場存量規模縮水１２００億元

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今年以來，隨著轉債供給大幅減少，發行人「化債」意願持續發酵，轉債市場或迎來２０１８年

以來首個存量規模縮減的年份。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至目前，轉債市場的存量規模約為

７５５４億元人民幣，較年初縮減了近１２００億元人民幣。（ｌｃ）

