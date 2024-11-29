《神州經脈》深圳恢復赴港一簽多行，本月買斷式逆回購８０００億

《神州經脈》Ａ股三大指數今日（２９日）輕微低開後展開反彈，滬綜指收升０﹒９３％，

報３３２６﹒４６點，重上三千三，深成指收升１﹒７２％，創業板指漲２﹒５％。成交放量，

滬深兩市全天交易額達１﹒７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升２１７９億元或一成

半。



回顧全月，焦點之一莫過於美國大選結果出爐，特朗普重返白宮，有關其是否兌現大幅加徵

中國進口商品關稅的競選承諾，成為擾動投資市場的重要因素。中國財經官員２２日公開信心喊

話，稱中方有能力化解抵禦外部衝擊；惟當日滬指大跌逾３％，創一個多月來最大單日跌幅。直

到本周一（２５日），特朗普揚言以非法移民和毒品貿易為由，上任第一天起就會對中國商品額

外徵收１０％關稅，較其競選時聲稱的６０％為低。市場逐漸消化該消息，再加上下月舉行的重

磅會議能否出台新刺激也惹人期待，最終滬指全月企穩，升約１﹒４％。



美國進入感恩節假期，外部美元基本持穩。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

７﹒２３３２，較上個交易日４時３０分收盤價升１９３點子，創１１月１５日以來兩周單日新

高，全日在７﹒２２６０至７﹒２３８１之間波動。全月計，１１月人民幣即期匯率貶值

１﹒６２％，連續兩個月貶值。今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒１８７７，較上個交易日升

１７點子，兩連升，續創１１月１１日以來近三周單日新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 經國務院批准，中國出入境管理局決定，自２０２４年１２月１日起，深圳市戶籍居民和

居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽註，在１年內可不限次數往來香港地區，

每次在香港逗留不超過７天。自２０２５年１月１日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅

遊「一周一行」簽註，在１年內的每個自然周可前往澳門一次且僅限一次，每次在澳門逗留不超

過７天；橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽

註，在１年內可不限次數往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過７天。



２﹒ 人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，２０２４年１１月人民銀行以固定數量

、利率招標、多重價位中標方式開展了８０００億元買斷式逆回購操作，期限３個月（９１天）

，較１０月的首次買斷式逆回購操作的５０００億元規模更大。另外，人行表示，為加大貨幣政

策逆周期調節力度，維護銀行體系流動性合理充裕，２０２４年１１月人行開展了公開市場國債

買賣操作，全月淨買入債券面值為２０００億元，連續兩個月持平。



３﹒ 中共中央辦公廳國務院辦公廳發布數字貿易改革創新發展的意見，提出十八項舉措，包括

鼓勵電商平台、經營者、配套服務商等各類主體做大做強，加快打造品牌。推進跨境電商綜合試

驗區建設，支持「跨境電商＋產業帶」發展。推進數字領域內外貿一體化。目標是到２０２９年

，可數字化交付的服務貿易規模佔服務貿易總額的比重提高到４５％以上；數字貿易基礎設施布

局進一步完善，適應數字貿易發展的體制機制基本建立，數字領域對外開放水平大幅提高，與國

際高標準經貿規則對接全面加強。



４﹒ 據《路透》引述知情人士透露，滙豐控股將關閉在中國推出８年的信用卡業務，因難以實

現擴張和盈利；滙豐已經停止發行新卡，並正逐步停止向一大部份中國國內客戶提供服務。知情

人士提到，滙豐嘗試出售該業務失敗後，計劃關閉該業務，不過滙豐仍在最後敲定計劃，可能會

繼續為一小部分高端客戶提供信用卡服務。報道引述滙豐發言人回應稱，滙豐繼續提供信用卡服

務，側重於國際旅行和生活方式特色，作為在中國大陸的卓越理財和全球私人銀行服務的一部分

。



５﹒ 網傳網易深圳全部裁員，主要涉及遊戲業務部門。《澎湃新聞》引用接近網易相關人士解

釋，對於裁員具體情況，這是幾個月之前的調整，是針對一款單產品的常規調整，很多同事都已

經內轉到其他產品。該人士還表示，「全部裁員甚麼的，肯定是假的」。



６﹒ 據《彭博》引述知情人士透露，大連萬達商業管理集團已告知一些投資者，其計劃設立一

支規模約５００億元－９００億元基金，以助交稅和還債；該基金將有至少５０家左右的商場作

為底層資產。萬達商管計劃在２０２５年年內完成該基金的融資。因向太盟牽頭的財團出售商場

運營業務股份，萬達商管今明兩年須繳納的相關稅款總計可能有約１００億元；萬達商管還打算

將部分資金用於償還２０２６年到期美元債券。



７﹒ 廣州市政府常務會議昨日通過「食在廣州」政府消費券有關實施方案，計劃在今年１１月

下旬至明年上半年分三輪滾動發放合共１億元的「食在廣州」政府消費券。根據方案，消費券分

三檔：滿２００減５０元、滿５００減１００元、滿１０００減２００元，自發放之日起７日內

有效，位置信息定位在廣東省內和港澳地區的消費者均可報名領取。廣州已與銀聯廣東、微信、

支付寶、抖音、美團等密切溝通，進一步提高活動的覆蓋面。



８﹒ 山東濟南平陰縣近日出讓當地低空經濟３０年特許經營權，由平陰縣財政局全資控股的山

東金宇通用航空有限公司以９﹒２４億元人民幣成功中標，引起輿論對於「賣天」的關注。平陰

縣宣傳部門今日回應稱，此次公開招標的「低空經濟特許經營權」，主要是基於平陰縣兩座機場

及配套設施，在特許經營期內負責低空經濟項目的運營和維護，並不涉及低空空域等國家公共資

源類的服務。（ｓｌ）

