《鍾之日記》港股１１月埋單報跌，新世界換帥累股價

《鍾之日記》１１月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股周四（２８日）感恩節假期休市。港股今日輕微低開後反覆向上，惟午後美團

（０３６９０）績前捱沽，加上新世界（０００１７）傳出二度換帥股價大瀉兼停牌，拖累恒指

一度倒跌，不過全日收報１９４２３，仍升５６點或０﹒３％，累計全周升１９３點或１％，終

結兩周連跌，恒指本月則跌８９３點或４﹒４％，連跌兩月。今日主板成交超１３３５億元。



＊美國關稅威脅將近，Ａ股全月仍升１﹒４％＊



Ａ股三大指數今日輕微低開後展開反彈，滬綜指收升０﹒９３％，報３３２６﹒４６點，重

上三千三，深成指收升１﹒７２％，創業板指漲２﹒５％。成交放量，滬深兩市全天交易額達

１﹒７萬億元人民幣，較上個交易日回升一成半。



回顧全月，焦點之一莫過於美國大選結果出爐，特朗普重返白宮，有關其是否兌現大幅加徵

中國進口商品關稅的競選承諾，成為擾動投資市場的重要因素。中國財經官員２２日公開信心喊

話，稱中方有能力化解抵禦外部衝擊；惟當日滬指大跌逾３％，創一個多月來最大單日跌幅。直

到本周一（２５日），特朗普揚言以非法移民和毒品貿易為由，上任第一天起就會對中國商品額

外徵收１０％關稅，較其競選時聲稱的６０％為低。市場逐漸消化該消息，再加上下月舉行的重

磅會議能否出台新刺激也惹人期待，最終滬指全月企穩，升約１﹒４％。



＊新世界再地震，挫６％後停牌＊



新世界（０００１７）昨宣布以逾４億出售啟德體育園７５％股權予周大福，今日下午又有

突發報道指新世界發展行政總裁馬紹祥將卸任，這距離他上任僅兩個月。新世界午後股價急插，

於２：３２ｐｍ中途停牌，停牌前跌約６％，報６﹒４３元。港股收市後，新世界正式宣布馬紹

祥已提出辭任，集團執行董事黃少媚獲委任為行政總裁，今日起生效。



新世界發展今年９月宣布，鄭志剛辭任公司行政總裁，以便投放更多時間於公共服務及其他

個人事務，並由公司執行董事及執行副主席調任為公司非執行董事及非執行副主席，及不再擔任

執行委員會成員以及可持續發展委員會主席及成員。集團同時宣布，馬紹祥獲委任為公司行政總

裁。新世界短短兩個月內兩度換帥，再加上公司下星期將被正式剔出藍籌，發展前景添不確定性

。



市傳新世界未來有多個項目落成，以大灣區為重要市場，有豐富內地經驗的黃少媚似乎是更

佳領軍人選。資料顯示，黃少媚擁超過２０年房地產經驗，她於２０１５年１０月加盟新世界中

國，過去１０年間，黃少媚帶領的團隊先後打造廣州周大福金融中心、深圳前海周大福金融大廈

、深圳太子灣Ｋ１１ ＥＣＯＡＳＴ、上海第二座Ｋ１１、杭州新世界城市藝術中心、寧波新世

界等項目。



＊國務院放寬港澳遊，受惠股率先揚＊



中央呵護港澳，國務院批准，自周日（１２月１日）起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可

以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注，在１年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留

不超過７天。



國務院亦批准在珠海市實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳

門旅遊「一簽多行」政策。



「一簽多行」自２００９年試行以來，便利了深圳居民訪港，惟給香港造成較大壓力，尤其

令水貨客問題日益嚴重。經特區政府請求，中央決定２０１５年４月１３日開始，將「一簽多行

」調整至「一周一行」。此次為十年後恢復該政策。



香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示非常歡迎，１２月屬於傳統旅遊旺季，相信恢復「一簽多

行」能帶動整體消費，振興旅遊、飲食等行業。楊淑芬說，近年旅客消費模式已變，毋須再走水

貨，相信香港的承載力沒有問題。



本港零售股及濠賭股均表現不俗，莎莎（００１７８）勁升１２％，創一個月高，香港中旅

（００３０８）升２％，周大福（０１９２９）升０﹒３％，金沙（０１９２８）及銀河娛樂

（０００２７）齊漲４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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