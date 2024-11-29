《Ａ股焦點》香山股份漲停，控股股東擬變更為均勝電子

《經濟通通訊社２９日專訊》香山股份（深：００２８７０）昨日（２８日）晚間發布公告

稱，公司控股股東擬由趙玉昆變更為均勝電子（滬：６００６９９），公司實際控制人擬由趙玉

昆變更為王劍峰。



香山股份今早高開５％後漲停，報３４﹒２７元（人民幣．下同）；均勝電子亦升１％，報

１５﹒５９元。



均勝電子昨晚亦發布公告稱，公司自２０２３年７月以來，通過協議轉讓、集中競價、大宗

交易方式，已累計增持香山股份３１７８﹒７萬股，佔其總股本比例為２４﹒０６７３％，累計

投資金額約９﹒８億元，為香山股份第一大股東。



香山股份此前表示，均勝電子和香山股份雖然均從事汽車零部件業務，但雙方在產品類別方

面存在差異，不涉及同業競爭，本次權益變動預計不會對香山股份的生產經營產生重大不利影響

。



公開資料顯示，香山股份創始於１９７５年，２０１７年５月在深交所上市。２０２０年底

，香山集團收購控股寧波均勝群英汽車系統股份有限公司，形成「衡器＋汽車零部件＋新能源充

配電系統」的業務組合。



業績方面，２０２４年前三季度，香山股份營收約４４﹒０２億元，同比增加６﹒０８％；

歸屬於上市公司股東的淨利潤約１﹒２５億元，同比減少１０﹒９％。（ｊｑ）

