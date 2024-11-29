《Ａ股焦點》雲鼎科技漲停，華為高管前往調研稱要加力創新協同

《經濟通通訊社２９日專訊》山東能源集團旗下公司－－雲鼎科技（深：０００４０９）今

早開盤漲停，報１１元人民幣。



消息面上，雲鼎科技昨日（２８日）晚間在微信公眾號發文稱，華為公司高級副總裁、企業

業務總裁陳雷一行１０人昨日下午到雲鼎科技調研交流，就人工智能、井下新一代網絡、智能終

端、ＭＥＭＳ慣導等合作成果展開深入交流和探討。



文章稱，陳雷表示，希望雙方以此次交流為新的起點，加力創新協同，加強產品和市場的對

接，推動科技成果加速轉化，共同為各行業的數智化轉型提供領先的產品及解決方案。



＊與華為達成戰略合作已兩年＊



公開資料顯示，雲鼎科技是山東省屬國企龍頭企業，專注於信息技術服務和工業智能化應用

，控股股東是山東能源集團。



２０２２年１０月，雲鼎科技與華為達成戰略合作。雲鼎科技基於華為的盤古基礎大模型開

發了礦山大模型，在此基礎上開發完成了１００多個礦山、化工、電力、製造等應用模型。



業績方面，２０２４年前三季度，雲鼎科技營業總收入８﹒３億元人民幣，同比上升

１８﹒０７％，歸母淨利潤８０７９﹒５６萬元人民幣，同比上升１１５﹒７９％。（ｊｑ）

