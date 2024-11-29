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AH股新聞

29/11/2024 11:24

《Ａ股焦點》恒豐紙業復牌漲停，收購錦豐紙業１００％股權

　　《經濟通通訊社２９日專訊》造紙行業再度迎來產業整合。昨日（２８日）晚間，恒豐紙業
（滬：６００３５６）在停牌９個交易日後披露重組預案，擬通過發行股份購買資產的方式，收
購竹漿紙業、張華持有的錦豐紙業１００％股權，發行價格每股８﹒３７元人民幣。目前，錦豐
紙業審計、評估工作尚未完成，交易作價亦未出爐。
　
　　恒豐紙業今日復牌漲停，報８﹒２７元人民幣。
　
　　恒豐紙業稱，交易完成前後，公司控股股東均為恒豐集團，實際控制人均為黑龍江省國資委
，交易不會導致公司控制權發生變化。
　
　　公開資料顯示，錦豐紙業成立於１９９０年，是中國捲煙紙市場主要生產商之一，曾佔有全
國Ａ１級捲煙紙２５％市場份額。
　
　　該公司於２０１２年申請破產重整，並於２０１４年引入竹漿紙業等新投資人實施重整計劃
。２０２２年，錦豐紙業尋求與恒豐紙業合作，通過託管經營的合作模式引入公司管理經驗及技
術，同時加大對原有產線的投資改造，生產經營進一步得到改善。
　
　　恒豐紙業認為，通過本次最新交易，可實現雙方在技術、產品、市場、產能等資源的有效整
合，助力上市公司補鏈強鏈，優化區域布局，有效擴大整體規模。（ｊｑ）

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