  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

29/11/2024 08:54

《神州債市》今年轉債市場存量規模縮水１２００億元人民幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》今年以來，新發轉債規模萎縮，疊加轉債轉股或到期增加，存
量轉債市場出現明顯收縮。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１１月２７日，存續轉債數量為５５７隻，
可轉債餘額為７５５３﹒７５億元（人民幣．下同）；與２０２３年末的５７８隻存續轉債和
８７５３﹒３８億元的存量規模對比明顯減少，存續轉債數量減少了２１隻，規縮減了近
１２００億元。
　
　　可轉債存量規模為何收縮？一方面，受再融資政策收緊影響，轉債供給規模顯著縮量。數據
顯示，今年以來發行的可轉債數量有３９隻，發行規模約為３４９﹒２５億元；而去年全年發行
的可轉債數量為１４１隻，發行規模約為１４３３﹒３０億元；另一方面，臨期轉債、強贖轉債
增多，導致近期轉債規模明顯減少。數據顯示，截至１１月２８日，已退出轉債市場的轉債有
６０隻，其中，不乏蘇租轉債、招路轉債、長證轉債、川投轉債等規模較大的轉債。
　
　　另外，自２０２５年開始，轉債市場的到期規模將逐漸增加，這意味著，若轉債供給未能有
效增加，轉債市場的存量規模將持續萎縮。
　
　　天風證券指，從去年下半年以來，上市公司轉債發行意願就有所下降。對於存量轉債發行人
，不少公司或存在一定的「化債」意願，其出發點包括：轉債每年帶來不小財務費用壓力，拖累
淨利水平；再融資收緊的環境下，上市公司希望壓降財務槓桿，為未來融資留足空間；對中小規
模央國企來說，轉債的財務費用也對市盈率、市淨率、每股收益等指標的管理不利等。
　
　　若未來期間轉債供給未能有效增加，隨著轉債到期規模逐漸增加，轉債存量規模將持續收縮
。在此背景下，優質轉債的「稀缺性」逐漸顯現，將推動市場對剩餘轉債估值提升。（ｌｃ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

COP29高喊氣候與和平的虛妄

28/11/2024 08:47

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處