《神州債市》今年轉債市場存量規模縮水１２００億元人民幣

《經濟通通訊社２９日專訊》今年以來，新發轉債規模萎縮，疊加轉債轉股或到期增加，存

量轉債市場出現明顯收縮。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至１１月２７日，存續轉債數量為５５７隻，

可轉債餘額為７５５３﹒７５億元（人民幣．下同）；與２０２３年末的５７８隻存續轉債和

８７５３﹒３８億元的存量規模對比明顯減少，存續轉債數量減少了２１隻，規縮減了近

１２００億元。



可轉債存量規模為何收縮？一方面，受再融資政策收緊影響，轉債供給規模顯著縮量。數據

顯示，今年以來發行的可轉債數量有３９隻，發行規模約為３４９﹒２５億元；而去年全年發行

的可轉債數量為１４１隻，發行規模約為１４３３﹒３０億元；另一方面，臨期轉債、強贖轉債

增多，導致近期轉債規模明顯減少。數據顯示，截至１１月２８日，已退出轉債市場的轉債有

６０隻，其中，不乏蘇租轉債、招路轉債、長證轉債、川投轉債等規模較大的轉債。



另外，自２０２５年開始，轉債市場的到期規模將逐漸增加，這意味著，若轉債供給未能有

效增加，轉債市場的存量規模將持續萎縮。



天風證券指，從去年下半年以來，上市公司轉債發行意願就有所下降。對於存量轉債發行人

，不少公司或存在一定的「化債」意願，其出發點包括：轉債每年帶來不小財務費用壓力，拖累

淨利水平；再融資收緊的環境下，上市公司希望壓降財務槓桿，為未來融資留足空間；對中小規

模央國企來說，轉債的財務費用也對市盈率、市淨率、每股收益等指標的管理不利等。



若未來期間轉債供給未能有效增加，隨著轉債到期規模逐漸增加，轉債存量規模將持續收縮

。在此背景下，優質轉債的「稀缺性」逐漸顯現，將推動市場對剩餘轉債估值提升。（ｌｃ）

