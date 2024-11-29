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AH股新聞

29/11/2024 14:14

《中國要聞》柔宇科技資產被拍賣，起拍價１２﹒３億，暫無人報名

　　《經濟通通訊社２９日專訊》近日被宣告破產的昔日明星「獨角獸」企業－－柔宇科技即將
公開拍賣子公司資產。
　
　　１１月２８日，已進入破產程序的深圳柔宇顯示技術有限公司（以下簡稱柔宇顯示）的資產
，掛上了阿里資產等待拍賣。阿里資產網站顯示，柔宇顯示名下位於深圳市龍崗區丁山河路１８
號的１２套不動產、一批設備類資產起拍價約為１２﹒３億元（人民幣．下同），將於１２月
１４日１０點開拍，至２０２４年１２月１５日１０時止（延時除外）。
　
　　此次拍賣採取有保留價的增價拍賣方式，保留價即為起拍價，至少一人報名且出價不低於起
拍價，方可成交。無人報名或出價的，競價會流拍。每次加價幅度為６００萬元，報名者需交納
保證金約６１５１﹒１５萬元。截至今日１４時，尚無人報名。
　
　　此前，深圳市中級人民法院１１月１８日裁定，柔宇科技及其子公司柔宇顯示和柔宇電子破
產。
　
　　公開資料顯示，柔宇科技成立於２０１２年，公司曾發布和量產全球首款折疊屏手機
ＦｌｅｘＰａｉ柔派，以及發布業內首個Ｍｉｃｒｏ－ＬＥＤ彈力柔性屏技術，一度名聲大噪。
　
　　不過，根據柔宇科技披露的財務數據，２０１７年至２０２０年上半年，三年半的時間里，
公司累計實現營收僅５億元，淨虧損卻接近３２億元。
　
　　２０２０年１２月３１日，柔宇科技曾發布招股書，計劃募資金額高達１４４億元，整體估
值高達５７７億元。２０２１年２月１０日，柔宇科技主動撤回了ＩＰＯ申請。２０２１年年底
，柔宇科技陸續被曝出陷入資金困境。（ｊｑ）

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