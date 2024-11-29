  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

29/11/2024 14:36

《中國房產》蘇州靜思園三次拍賣均流拍，曾號稱江南第一私家園林

　　《經濟通通訊社２９日專訊》經歷兩次流拍後，位於蘇州吳江區的４Ａ級景區靜思園再次被
掛上阿里資產平台，１１月２６日以１﹒０５億元（人民幣．下同）起拍價進行破產拍賣，至
２７日１０時因無人出價宣告流拍。
　
　　靜思園１９９３年開始建設，２００３年對外開放，以水美、石奇、房古為特色，曾號稱「
江南第一私家園林」。目前靜思園的所有人為蘇州靜思園有限公司，此次公開拍賣是對其破產資
產的處置。
　
　　拍賣標的情況調查表顯示，本次拍賣的是靜思園園林景區，市場評估價超１﹒４５億元，起
拍價降至１﹒０５億元。景區目前正常營業，供遊客遊覽，買受人如競價成功，可自行決定是否
繼續營業。
　
　　此次拍賣的房屋建築面積７０２１﹒３５平方米，土地使用權面積３０７２２﹒２０平方米
。值得注意的是，無證建築面積合計３９６﹒２２平方米，存在被拆風險。另外，園內的大量石
頭（觀賞石）、石材、木製品類（包括紅木家具、木構件、圓木等）、名貴樹木類、盆景類不在
本次拍賣標的範圍。
　
　　蘇州靜思園名下資產被拍賣已不是第一次。２０２１年以來，靜思園的石材、古建築、苗木
多次被拍賣，其中不少因無人問津流拍。今年９月２４日，阿里資產拍賣平台以約１﹒４５億元
的起拍價整體拍賣靜思園，吸引６萬餘人次圍觀，最終因無人報名流拍；１０月１５日二拍，起
拍價降至１﹒１６億元，吸引２﹒５萬人圍觀，仍無人出價。（ｊｑ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

一帶一路窮國變富，重構國際新秩序

29/11/2024 08:05

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處