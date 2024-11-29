《中國房產》蘇州靜思園三次拍賣均流拍，曾號稱江南第一私家園林

《經濟通通訊社２９日專訊》經歷兩次流拍後，位於蘇州吳江區的４Ａ級景區靜思園再次被

掛上阿里資產平台，１１月２６日以１﹒０５億元（人民幣．下同）起拍價進行破產拍賣，至

２７日１０時因無人出價宣告流拍。



靜思園１９９３年開始建設，２００３年對外開放，以水美、石奇、房古為特色，曾號稱「

江南第一私家園林」。目前靜思園的所有人為蘇州靜思園有限公司，此次公開拍賣是對其破產資

產的處置。



拍賣標的情況調查表顯示，本次拍賣的是靜思園園林景區，市場評估價超１﹒４５億元，起

拍價降至１﹒０５億元。景區目前正常營業，供遊客遊覽，買受人如競價成功，可自行決定是否

繼續營業。



此次拍賣的房屋建築面積７０２１﹒３５平方米，土地使用權面積３０７２２﹒２０平方米

。值得注意的是，無證建築面積合計３９６﹒２２平方米，存在被拆風險。另外，園內的大量石

頭（觀賞石）、石材、木製品類（包括紅木家具、木構件、圓木等）、名貴樹木類、盆景類不在

本次拍賣標的範圍。



蘇州靜思園名下資產被拍賣已不是第一次。２０２１年以來，靜思園的石材、古建築、苗木

多次被拍賣，其中不少因無人問津流拍。今年９月２４日，阿里資產拍賣平台以約１﹒４５億元

的起拍價整體拍賣靜思園，吸引６萬餘人次圍觀，最終因無人報名流拍；１０月１５日二拍，起

拍價降至１﹒１６億元，吸引２﹒５萬人圍觀，仍無人出價。（ｊｑ）

