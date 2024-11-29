《中國房產》住建部：前１０月新開工改造城鎮老舊小區５﹒３萬個

《經濟通通訊社２９日專訊》２０２４年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區５﹒４萬個。
住房和城鄉建設部最新數據顯示，１－１０月份，全國新開工改造城鎮老舊小區５﹒３萬個。分
地區看，江蘇、上海、天津、吉林、海南、重慶、甘肅、青海等８個地區已全部開工。（ｊｑ）
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29/11/2024 15:12
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地區看，江蘇、上海、天津、吉林、海南、重慶、甘肅、青海等８個地區已全部開工。（ｊｑ）
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