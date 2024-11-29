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AH股新聞

29/11/2024 15:31

《Ａ股動向》宏達高科回應抓住市場機會減持：跟中小股東心態一樣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》經編面料生產企業－－宏達高科（深：００２１４４）在１１
月２７日晚間發布公告稱，公司通過證券交易所集中競價交易方式，以每股６﹒４２６８元的均
價，出售了１１１５萬股海寧皮城（深：００２３４４）股票，並稱這是「抓住市場機會」，該
說法引發熱議。
　
　　據《２１世紀經濟報道》今日引述宏達高科投資者關係部門的相關人士稱，原先對海寧皮城
的投資只是一個財務投資，因為之前股價比較合適，便選擇了減持，這是公司的決定。
　
　　對於「抓住機會」指「什麼機會」，該人士表示，主要就是前段時間股價比較好，不便對海
寧皮城的業績和股價趨勢作出評價，同時減持決定跟「公司董事長沈國甫是海寧皮城董事」沒有
關係。
　
　　該人士補充說，「我們賣完股份之後還過了幾天股價才跌下來，所以要說是我們砸下來，這
個說法不太準確。其實我們跟其他中小股東的心態一樣，就是看到價格比較合適。」
　
　　本周海寧皮城股價顯著回落，已從周初最高逾７元回落到不足５元。截至今日收盤，海寧皮
城升２﹒５％，報４﹒９２元。宏達高科收升３﹒２８％，報１１﹒３３元。（ｊｑ）

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