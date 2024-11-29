《中國要聞》母嬰品牌可優比傳爆雷，辦公區域收縮，人潮掃貨撿漏

《經濟通通訊社２９日專訊》內地母嬰頭部品牌－－可優比日前被曝大規模裁員、拖欠供應

商款項，且老板「跑路」。



據《財聯社》今日實地報道，位於杭州貝豪科技園的總部辦公區域從３層縮水為２層，大樓

工作人員透露１個月前１６樓已搬空，辦公區域縮為（１７－１８）兩層，目前一些員工仍在正

常辦公。



報道稱，多位員工表示，公司仍在正常運轉，並稱１０月工資已發放，但與此同時，也能看

到一些員工穿梭在樓間辦理離職手續。可優比經營困難的消息也引來消費者「撿漏」，位於總部

一樓的工廠店內今日中午人頭攢動，店內各類母嬰產品被翻得七零八落。



＊創始人身在美國回應：沒有直接倒閉＊



綜合內媒報道，可優比業務部門經理、總監均已離職。此外，可優比本周通知裁員，內部討

論裁員比例達７０％，裁員賠償３個月後兌現，其餘員工全部降薪，後因員工不接受裁員協議，

裁員暫時暫停。目前，可優比拖欠投資方和供應商款項約超１億元人民幣。



１１月２８日，可優比創始人楊樊在一條視頻回應稱，可優比交給職業經理人經營目前確實

出現了問題，銀行已停貸款，產品和員工都需要大規模優化，但仍在積極對接恢復中，預計用３

個月時間處理這些問題，沒有網傳的直接倒閉。



關於「跑路」問題，楊樊稱本人和家人確實都在美國，但不是近期才來的，已在美國很長時

間。楊樊認為可優比對社會有貢獻，而不是網傳的「一無是處」。



天眼查Ａｐｐ顯示，可優比母嬰用品有限公司成立於２０１６年１１月，法定代表人為楊樊

，註冊資本５０００萬人民幣，由杭州貝豪控股股份有限公司全資持股。而楊樊本人自２０２３

年９月起，持有的多家公司的股權陸續被凍結。（ｊｑ）

