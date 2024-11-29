  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

29/11/2024 16:21

《中國要聞》母嬰品牌可優比傳爆雷，辦公區域收縮，人潮掃貨撿漏

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地母嬰頭部品牌－－可優比日前被曝大規模裁員、拖欠供應
商款項，且老板「跑路」。
　
　　據《財聯社》今日實地報道，位於杭州貝豪科技園的總部辦公區域從３層縮水為２層，大樓
工作人員透露１個月前１６樓已搬空，辦公區域縮為（１７－１８）兩層，目前一些員工仍在正
常辦公。
　
　　報道稱，多位員工表示，公司仍在正常運轉，並稱１０月工資已發放，但與此同時，也能看
到一些員工穿梭在樓間辦理離職手續。可優比經營困難的消息也引來消費者「撿漏」，位於總部
一樓的工廠店內今日中午人頭攢動，店內各類母嬰產品被翻得七零八落。
　
＊創始人身在美國回應：沒有直接倒閉＊
　
　　綜合內媒報道，可優比業務部門經理、總監均已離職。此外，可優比本周通知裁員，內部討
論裁員比例達７０％，裁員賠償３個月後兌現，其餘員工全部降薪，後因員工不接受裁員協議，
裁員暫時暫停。目前，可優比拖欠投資方和供應商款項約超１億元人民幣。
　
　　１１月２８日，可優比創始人楊樊在一條視頻回應稱，可優比交給職業經理人經營目前確實
出現了問題，銀行已停貸款，產品和員工都需要大規模優化，但仍在積極對接恢復中，預計用３
個月時間處理這些問題，沒有網傳的直接倒閉。
　
　　關於「跑路」問題，楊樊稱本人和家人確實都在美國，但不是近期才來的，已在美國很長時
間。楊樊認為可優比對社會有貢獻，而不是網傳的「一無是處」。
　
　　天眼查Ａｐｐ顯示，可優比母嬰用品有限公司成立於２０１６年１１月，法定代表人為楊樊
，註冊資本５０００萬人民幣，由杭州貝豪控股股份有限公司全資持股。而楊樊本人自２０２３
年９月起，持有的多家公司的股權陸續被凍結。（ｊｑ）

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/11/2024 16:27  《Ａ股焦點》２０天１５板日出東方：高管配偶短線交易，收益上繳

下一篇新聞︰29/11/2024 16:18  中國外交部回應優衣庫不用新疆棉：冀其能排除政治壓力和不良干擾

其他AH股新聞
More

29/11/2024 16:37  美團回應外賣騎手向客戶餐飲吐口水：虛假擺拍，已永久限制接單

29/11/2024 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

一帶一路窮國變富，重構國際新秩序

29/11/2024 08:05

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處