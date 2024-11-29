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AH股新聞

29/11/2024 09:33

《Ａ股行情》滬綜指近平開，人行前司長稱降準降息仍有空間

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美股周四（２８日）因感恩節假期休市一天。滬綜指昨日收跌
後，今早近平開，滬綜指低開０﹒０１％，報３２９５﹒２１點，深成指低開０﹒２５％，創業
板指低開０﹒３４％。盤初ＩＰ經濟概念見回吐，房地產股亦走低。
　
　　中歐國際工商學院經濟與金融學教授、人民銀行原調查統計司司長盛松成在一個論壇上表示
，未來一段時期，內地仍有降準、減息空間，而且貨幣政策應配合積極的財政政策。他指出，降
準方面，與國際上主要經濟體相比，中國降準還有較大空間；減息方面，考慮到目前１０年期國
債收益率在２﹒１％左右，預計未來一段時間還有４０點子左右的減息空間。
　
　　另外，全國市場運行和消費促進工作會議日前在北京召開。會議指出，今年以來，各級商務
主管部門多措並舉推動消費持續擴大，為經濟回升向好提供有力支撐。商務部副部長盛秋平強調
，接下來要把促消費和惠民生結合起來，扎實推進消費品以舊換新，辦好促消費活動，擴大服務
消費，培育新型消費，創新消費場景，持續釋放消費潛力。
　
　　今日人民銀行進行４７９０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有６３５１
億元逆回購到期，即今日淨回籠１５６１億元。本周人行共進行１４８６２億元７天期逆回購，
因本周公開市場有１８６８２億元逆回購到期，即全周收水３８２０億元。（ｒｙ）

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