《Ａ股行情》滬綜指半日收升１﹒６％，券商強彈消費走強

《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今日低開高走，滬指半日收升１﹒５９％，報

３３４８﹒２０點，重奪三千三，深成指大升２﹒４１％，創業板指更漲３﹒８３％。兩市半天

成交額９７１８億元（人民幣．下同），較上個交易日減１０２億元或１％。



券商午間收市前強力反彈，板塊上午漲４﹒３％，領先各行各業。錦龍股份

（深：０００７１２）、國盛金控（深：００２６７０）、太平洋（滬：６０１０９９）漲停，

同花順（深：３０００３３）漲超１５％，股價創歷史新高。概念板塊方面，數字貨幣、互聯金

融、跨境支付等金融方向領漲，相信與中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布關於數字貿易改革創

新發展的意見有關。



《意見》從支持數字貿易細分領域和經營主體發展、推進數字貿易制度型開放、完善數字貿

易治理體系、強化組織保障等方面提出１８條具體舉措。包括要求積極發展數字產品貿易，加強

數字應用場景和模式創新，培育拓展跨境數字交付渠道，提升國際競爭力。還鼓勵電商平台等各

類主體做大做強，加快打造品牌。放寬數字領域市場准入，鼓勵外商擴大數字領域投資等等。



此外，大消費板塊全線爆發，食品飲料股漲逾３％，歡樂家（深：３００９９７）、一鳴食

品（滬：６０５１７９）、佳禾食品（滬：６０５３００）及香飄飄（滬：６０３７１１）多股

升停封板。商務部日前召開全國市場運行和消費促進工作會議，強調要把促消費和惠民生結合起

來，扎實推進消費品以舊換新，辦好促消費活動，持續釋放消費潛力。市場看好相關板塊，催化

上行走勢。（ｒｙ）

