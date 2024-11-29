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AH股新聞

29/11/2024 15:10

《Ａ股行情》滬指收升０﹒９％成交放量一成半，１１月漲１﹒４％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股三大指數今日輕微低開後展開反彈，滬綜指收升
０﹒９３％，報３３２６﹒４６點，重上三千三，深成指收升１﹒７２％，創業板指漲２﹒５％
。成交放量，滬深兩市全天交易額達１﹒７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升
２１７９億元或一成半。
　
　　回顧全月，焦點之一莫過於美國大選結果出爐，特朗普重返白宮，有關其是否兌現大幅加徵
中國進口商品關稅的競選承諾，成為擾動投資市場的重要因素。中國財經官員２２日公開信心喊
話，稱中方有能力化解抵禦外部衝擊；惟當日滬指大跌逾３％，創一個多月來最大單日跌幅。直
到本周一（２５日），特朗普揚言以非法移民和毒品貿易為由，上任第一天起就會對中國商品額
外徵收１０％關稅，較其競選時聲稱的６０％為低。市場逐漸消化該消息，再加上下月舉行的重
磅會議能否出台新刺激也惹人期待，最終滬指全月企穩，升約１﹒４％。
　
＊機器人市場前景廣闊，Ａ股概念版掀漲停潮＊
　
　　人形機器人概念股今日集體爆發，單日飆逾６％。三丰智能（深：３００２７６）、江蘇雷
利（深：３００６６０）、埃斯頓（深：００２７４７）等多股漲停；根據市場研究機構
ＴｒｅｎｄＦｏｒｃｅ最新研報，全球人形機器人市場正迎來爆發性增長，預計２０２７年市場
產值將突破２０億美元大關，２０２４年至　２０２７年間的年複合成長率更將高達１５４％。
　
　　各地爭相布局未來產業，《南京市促進機器人產業高質量發展行動計劃（２０２４－
２０２６年）》近日發布，提出到２０２６年，南京市機器人產業總體發展水平居全國前列，自
主工業機器人在行業內繼續保持領先優勢。未來，南京將全面推進人形機器人部件研發和通用整
機平台構築，初步實現人形機器人整機的小批量生產製造能力。
　
＊中央發文支持數字貿易改革，數字貨幣領升＊
　
　　另外，中共中央辦公廳國務院辦公廳發布數字貿易改革創新發展的意見，強調數字貿易是數
字經濟的重要組成部分，已成為國際貿易發展的新趨勢和經濟的新增長點。《意見》提出十八項
舉措，目標到２０２９年，可數字化交付的服務貿易規模佔服務貿易總額的比重提高到４５％以
上；數字貿易基礎設施布局進一步完善，適應數字貿易發展的體制機制基本建立，數字領域對外
開放水平大幅提高，與國際高標準經貿規則對接全面加強。相關板塊料受惠政策，數字貨幣、互
聯金融今日反覆活躍，贏時勝（深：３００３７７）、數字認證（深：３００５７９）及拓爾思
（深：３００２２９）升２０％封板。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９１６﹒５８　　＋１﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３２６﹒４６　　＋０﹒９３　　　　６６３８﹒５１　　
　　上證Ａ股指數　　３４８６﹒７７　　＋０﹒９３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０６１１﹒７２　＋１﹒７２　　　１０４４４﹒９０　　
　　深圳創業板指數　２２２４﹒００　　＋２﹒５０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７６﹒７８　　＋０﹒６７　　　　　１﹒６５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２１１﹒０４　　＋１﹒０９　　　　　０﹒７１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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