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AH股新聞

29/11/2024 08:36

《神州基金》幻方量化傳急聘高級合規經理，排查隱患進行風險防控

　　《經濟通通訊社２９日專訊》近日內地私募圈盛傳知名私募量化機構幻方量化市場總監李橙
因涉及「券商返佣」被查，幻方量化方面回應稱，李橙確實配合協助調查，又指這是員工個人行
為，公司不知情。據《中國證券報》報道，隨後幻方量化一則招聘信息再次引發業內關注，其網
站顯示，公司正急聘「高級合規經理」。
　
　　根據幻方量化的招聘信息，「高級合規經理」的職責有三點：一是把握合規關鍵節點，進行
合規督導與風險防控工作，包括合規審查、合規培訓及合規諮詢等；二是跟蹤研究監管政策，配
合落實監管部門對私募基金的合規管理工作要求；三是進一步完善私募管理人制度建設並督促落
實。
　
　　報道指，「券商返佣」指的是券商在交易過程中，將部分佣金返還給投資者或其代理人。這
種行為可能會造成惡性競爭、利益輸送等風險和問題，因此受到監管機構嚴格限制。今年８月，
《私募證券投資基金運作指引》實施，對於代銷渠道來說，核心應對措施在於增加相關人員、信
息系統的投入，加強調研，建立自己的數據庫和評價體系。對於量化私募來說，風控也被當作投
資管理更重要的環節進行考量。
　
　　報道並提到，除了幻方量化，據第三方招聘平台信息，不少量化私募管理人都在招收「量化
風控」崗位員工，平均月薪在人民幣３萬－４萬元之間。更有外資量化機構開出月薪１０萬元人
民幣以上的條件，招聘量化風控人才。（ｓｌ）

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