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AH股新聞

29/11/2024 09:07

深圳１２月１日起恢復赴港旅遊一簽多行

　　《經濟通通訊社２９日專訊》經國務院批准，中國出入境管理局決定在廣東省深圳市實施赴
香港旅遊「一簽多行」政策，在廣東省珠海市實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深
度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。
　
　　自２０２４年１２月１日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊「一
簽多行」簽註，在１年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過７天。
　
＊明年起珠海赴澳門旅遊「一周一行」，橫琴合作區赴澳「一簽多行」＊
　
　　自２０２５年１月１日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽註，在
１年內的每個自然周可前往澳門一次且僅限一次，每次在澳門逗留不超過７天；橫琴粵澳深度合
作區戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽註，在１年內可不限次數
往來澳門地區，每次在澳門逗留不超過７天。
　
　　深圳市、珠海市和橫琴粵澳深度合作區符合條件居民或居住證持有人（國家工作人員和現役
軍人除外）可以向當地公安機關出入境管理機構人工窗口，或設在窗口的智能簽註設備提交申請
。自２０２４年１２月１日起，深圳市公安機關出入境管理機構不再受理赴香港「一周一行」簽
註申請，已簽發的「一周一行」簽註仍在有效期內的可繼續使用。（ｓｌ）

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