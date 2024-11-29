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AH股新聞

29/11/2024 09:54

《神州債市》財政部：１０月全國發行地方政府債券６８６１億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》財政部公布，２０２４年１０月，全國發行新增債券３３８５
億元（人民幣．下同），其中一般債券３９４億元、專項債券２９９１億元。全國發行再融資債
券３４７６億元，其中一般債券１８０８億元、專項債券１６６８億元。合計，全國發行地方政
府債券６８６１億元，其中一般債券２２０２億元、專項債券４６５９億元。
　
　　２０２４年１０月，地方政府債券平均發行期限１５﹒５年，其中一般債券８﹒４年，專項
債券１８﹒９年。
　
　　２０２４年１０月，地方政府債券平均發行利率２﹒２４％，其中一般債券２﹒１３％，專
項債券２﹒３０％。
　
＊首１０月全國發行地方政府債券７３８８２億，專項債佔５４８６４億＊
　
　　２０２４年１－１０月，全國發行新增地方政府債券４５６８９億元，其中一般債券
６５６８億元、專項債券３９１２１億元。全國發行再融資債券２８１９３億元，其中一般債券
１２４５０億元、專項債券１５７４３億元。全國發行地方政府債券合計７３８８２億元，其中
一般債券１９０１８億元、專項債券５４８６４億元。
　
　　２０２４年１－１０月，地方政府債券平均發行期限１３﹒４年，其中一般債券８﹒４年，
專項債券１５﹒１年。
　
　　２０２４年１－１０月，地方政府債券平均發行利率２﹒３３％，其中一般債券２﹒３０％
，專項債券２﹒３４％。
　
＊１０月末全國地方政府債務餘額４５３１６０億＊
　
　　截至２０２４年１０月末，全國地方政府債務餘額４５３１６０億元。其中，一般債務
１６６０１６億元，專項債務２８７１４４億元；政府債券４５１４９８億元，非政府債券形式
存量政府債務１６６２億元。
　
　　截至２０２４年１０月末，地方政府債券剩餘平均年限９﹒６年，其中一般債券６﹒２年，
專項債券１１﹒５年；平均利率３﹒１０％，其中一般債券３﹒１３％，專項債券３﹒０９％。
（ｓｌ）

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