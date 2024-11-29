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AH股新聞

29/11/2024 10:25

【聚焦數據】深圳首１０月工業增加值同比增９﹒８％，消費增１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》深圳統計局公布，１－１０月，全市規模以上工業增加值同比
增長９﹒８％，高於全國的５﹒８％及全省的４﹒５％。
　
＊工業機器人產量增４３％＊
　
　　從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長
８﹒２％、９﹒９％、８﹒８％。主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造
業增加值增長１２﹒５％。主要高技術產品產量持續快速增長，其中，３Ｄ打印設備、工業機器
人、電子元件產品產量分別增長４６﹒９％、４３﹒０％、２５﹒３％。
　
＊固投增３﹒３％，出口增１７﹒５％＊
　
　　１－１０月，全市固定資產投資同比增長３﹒３％。其中，工業投資增長２６﹒４％。分領
域看，製造業投資拉動作用顯著，增長３２﹒６％。高技術產業投資活躍，高技術製造業投資增
長３８﹒６％，其中，電子及通信設備製造投資增長５６﹒２％。社會領域投資快速增長，其中
，教育投資增長２４﹒３％。
　
　　１－１０月，全市社會消費品零售總額８６８０﹒８２億元（人民幣．下同），同比增長
１﹒０％。分消費類型看，商品零售增長０﹒９％；餐飲收入增長１﹒２％。大規模以舊換新帶
動限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類零售額分別增長７﹒１％、２﹒０％。網上
零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長８﹒２％。
　
　　１－１０月，全市進出口總額３７５８７﹒４２億元，同比增長１９﹒２％。其中，出口
２３７３０﹒６５億元，增長１７﹒５％；進口１３８５６﹒７７億元，增長２２﹒２％。其中
，一般貿易進出口增長２３﹒１％，佔進出口總額的５５﹒５％，比重較上年同期提高１﹒８個
百分點。
　
　　１０月末，全市金融機構（含外資）本外幣存款餘額１３７１６３﹒４５　億元，同比增長
３﹒５％。金融機構（含外資）本外幣貸款餘額９４５４９﹒２３億元，同比增長３﹒１％。
　
　　１－１０月，全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒１％。其中，食品煙酒價格上漲
０﹒３％，衣著價格上漲３﹒２％，居住價格與上年持平，生活用品及服務價格上漲０﹒５％。
（ｓｌ）

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