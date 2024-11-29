  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

29/11/2024 11:37

【數據前瞻】機構：１１月官方及財新製造業ＰＭＩ料榮枯線上續升

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國１１月官方及財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）將分
別於明日（３０日）及下周一（２日）公布。美國當選總統特朗普的關稅威脅引發中國貿易商「
搶出口」，疊加一攬子宏觀政策顯效，中國１１月工廠活動有望延續擴張。《路透》綜合２１家
分析機構預估中值顯示，中國１１月官方製造業ＰＭＩ料從１０月的５０﹒１微升至５０﹒２，
將是連續第二個月站上榮枯線，並創七個月最高水平。另據九家機構預估中值顯示，財新１１月
中國製造業ＰＭＩ料從１０月的５０﹒３升至５０﹒５，亦是連續第二個月在榮枯線上，並且創
下五個月高點。
　
＊廣發證券：穩增長政策顯效＊
　
　　廣發證券資深宏觀分析師王丹稱，結合傳統行業和新興行業，預計１１月官方製造業ＰＭＩ
有望延續小幅改善的特徵。王丹並指出，１１月是工業淡季，而當月戰略性新興產業採購經理人
指數（ＥＰＭＩ）表現稍好於季節性均值，尤其是經營活動預期分項出現有數據以來的首次１１
月環比回升，顯示出本輪穩增長政策的影響。
　
　　招商宏觀張靜靜團隊稱，內地１１月生產端高頻數據仍延續改善，但環比動能不及９－１０
月份。上游鐵水產量、高爐開工率有所回落，但仍處於近年來同期高位；瀝青開工率低位回升，
但水泥開工明顯回落。
　
＊搶出口效應，出口訂單飆至疫情以來最高＊
　
　　另外，中國褐皮書數據顯示，對美國當選總統特朗普加徵關稅的擔憂重燃，１１月工廠活動
將明顯因此受益。在「搶出口」效應下，本月出口訂單飆升至新冠疫情以來最高水平。與此同時
，ＬＳＥＧ　Ｄａｔａｓｔｒｅａｍ數據顯示，截至１１月２７日，反映大宗商品價格波動的
ＣＲＢ商品指數報２８６﹒７，較月初２７９﹒４上漲２﹒６％。而自２０２３年第二季以來，
ＣＲＢ指數與官方製造業ＰＭＩ走向趨於一致。（ｓｌ）

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

一帶一路窮國變富，重構國際新秩序

29/11/2024 08:05

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處