【數據前瞻】機構：１１月官方及財新製造業ＰＭＩ料榮枯線上續升

《經濟通通訊社２９日專訊》中國１１月官方及財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）將分

別於明日（３０日）及下周一（２日）公布。美國當選總統特朗普的關稅威脅引發中國貿易商「

搶出口」，疊加一攬子宏觀政策顯效，中國１１月工廠活動有望延續擴張。《路透》綜合２１家

分析機構預估中值顯示，中國１１月官方製造業ＰＭＩ料從１０月的５０﹒１微升至５０﹒２，

將是連續第二個月站上榮枯線，並創七個月最高水平。另據九家機構預估中值顯示，財新１１月

中國製造業ＰＭＩ料從１０月的５０﹒３升至５０﹒５，亦是連續第二個月在榮枯線上，並且創

下五個月高點。



＊廣發證券：穩增長政策顯效＊



廣發證券資深宏觀分析師王丹稱，結合傳統行業和新興行業，預計１１月官方製造業ＰＭＩ

有望延續小幅改善的特徵。王丹並指出，１１月是工業淡季，而當月戰略性新興產業採購經理人

指數（ＥＰＭＩ）表現稍好於季節性均值，尤其是經營活動預期分項出現有數據以來的首次１１

月環比回升，顯示出本輪穩增長政策的影響。



招商宏觀張靜靜團隊稱，內地１１月生產端高頻數據仍延續改善，但環比動能不及９－１０

月份。上游鐵水產量、高爐開工率有所回落，但仍處於近年來同期高位；瀝青開工率低位回升，

但水泥開工明顯回落。



＊搶出口效應，出口訂單飆至疫情以來最高＊



另外，中國褐皮書數據顯示，對美國當選總統特朗普加徵關稅的擔憂重燃，１１月工廠活動

將明顯因此受益。在「搶出口」效應下，本月出口訂單飆升至新冠疫情以來最高水平。與此同時

，ＬＳＥＧ Ｄａｔａｓｔｒｅａｍ數據顯示，截至１１月２７日，反映大宗商品價格波動的

ＣＲＢ商品指數報２８６﹒７，較月初２７９﹒４上漲２﹒６％。而自２０２３年第二季以來，

ＣＲＢ指數與官方製造業ＰＭＩ走向趨於一致。（ｓｌ）

