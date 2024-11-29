《中國監管》上交所對日出東方一高管予以警示，涉其配偶短線交易

《經濟通通訊社２９日專訊》上交所剛剛發布文件表示，對２０天１５板的日出東方時任副

總經理焦青太予以監管警示，公司時任副總經理焦青太之配偶在６個月內買入又賣出其所持公司

股票，構成《證券法》第四十四條規定的短線交易，違反了有關規定和承諾。



日出東方（滬：６０３３６６）今日一度跌停，午後拉升，收盤漲停，走出「地天板」，該

股在２０個交易日內收獲１５個漲停。



日出東方今日盤後亦發布公告稱，公司高級管理人員焦青太的配偶孫克美於２０２４年２月

６日至２０２４年１１月７日期間，通過集中競價交易方式買賣公司股票，構成短線交易。孫克

美在上述交易中盈利１３８３２０元（人民幣．下同），截至公告披露日，仍持有公司

１８８７００股股票。公司已按照法律規定，將孫克美本次短線交易所得收益全部上繳公司。



公開資料顯示，日出東方的主營業務包括太陽能光熱、空氣能熱泵、儲能電池、光儲系統集

成、廚電、淨水器等。２０２４年前三季度實現營業收入３２﹒６９億元，較上年同期下降

６﹒２８％；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤６７２６﹒４２萬元，較上年同期下降

６０﹒４０％。（ｊｑ）

