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AH股新聞

29/11/2024 17:46

《中國監管》上交所對日出東方一高管予以警示，涉其配偶短線交易

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上交所剛剛發布文件表示，對２０天１５板的日出東方時任副
總經理焦青太予以監管警示，公司時任副總經理焦青太之配偶在６個月內買入又賣出其所持公司
股票，構成《證券法》第四十四條規定的短線交易，違反了有關規定和承諾。
　
　　日出東方（滬：６０３３６６）今日一度跌停，午後拉升，收盤漲停，走出「地天板」，該
股在２０個交易日內收獲１５個漲停。
　
　　日出東方今日盤後亦發布公告稱，公司高級管理人員焦青太的配偶孫克美於２０２４年２月
６日至２０２４年１１月７日期間，通過集中競價交易方式買賣公司股票，構成短線交易。孫克
美在上述交易中盈利１３８３２０元（人民幣．下同），截至公告披露日，仍持有公司
１８８７００股股票。公司已按照法律規定，將孫克美本次短線交易所得收益全部上繳公司。
　
　　公開資料顯示，日出東方的主營業務包括太陽能光熱、空氣能熱泵、儲能電池、光儲系統集
成、廚電、淨水器等。２０２４年前三季度實現營業收入３２﹒６９億元，較上年同期下降
６﹒２８％；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤６７２６﹒４２萬元，較上年同期下降
６０﹒４０％。（ｊｑ）

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