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AH股新聞

29/11/2024 13:35

【ＦＯＣＵＳ】外資煽風人幣貶值，服務消費谷總需求

　　【ＦＯＣＵＳ】貿易戰１﹒０時，人民幣兌美元中間價驚天破７；貿易戰２﹒０將至，央媽
最新匯率「防線」悄然指向７﹒２。但外資的胃口顯然不止於此，離岸人幣２０２５年貶值共識
預期為７﹒５１，最熊甚至叫價８﹒４。小作文續煽風點火，中國面臨順差收縮、失業上升等預
期再起，破解之道指向「發展型」的服務消費。
　
＊中間價強勢過濾，外資押注７﹒５＊
　
　　２０１９年８月５日，人民幣中間價逾十年來首失七算，被解讀為中美貿易戰戰火延燒至金
融戰。逾５年過去，面對「關稅人」特朗普捲土重來，人民銀行已連續１３個交易日將中間價強
勢「焊」於７﹒２上方，繼周四（２８日）高於市場預期６０７點子後，周五（２９日）再偏強
５３２點子。
　
　　２０１８至２０２０年貿易戰１﹒０期間，隨著美國對華實際關稅稅率節節走高，離岸人幣
兌美元亦步步貶值，最大貶幅高達１４％，正正對應實際關稅約１５％的加幅。鑒於此，一眾外
資紛紛押注人民幣匯率將再成貿易戰２﹒０的減震器，最悲觀預測為對應６０％關稅貶至
８﹒４２水平。
　
　　而更有共識的預測是，離岸價到明年底貶至７﹒５（高盛、摩通、澳新、巴克萊）或７﹒６
（大摩、瑞銀、法巴），意味刷新２０２２年１０月創下的７﹒３７階段低點，重回２００４年
以來最低。
　
＊匯率恐波動，出口彈性不確定＊
　
　　現在的問題是，監管層將以何種程度、何種節奏允許人民幣有序調整，尤其是最高層論述「
金融強國」的首個要素即是「擁有強大的貨幣」。不過，外資不約而同看空人幣，已帶動３個月
美元╱離岸人幣隱含波動率飆升，而十年期中國國債收益率跌穿２﹒０５％，重回「９．２４」
救市集結號前的低點。
　
　　盡管對美國出口僅佔中國出口額的１４﹒８％（２０２３年），但上一輪貿易戰期間通過出
口其他國家曲線輸美，從而令出口保持彈性的做法，今次面對侵侵的全面關稅大棒（例如揚言對
墨西哥徵稅２５％），以及各國紛紛對中國豎起貿易壁壘，不確定性正愈來愈大。
　
＊以制度開放促進服務消費發展＊
　
　　倘若中國創紀錄的外貿順差真的大幅收縮，無論是以政府高扛投資大旗對沖，還是企業裁員
應對外需減少，都不符合經濟、社會最佳效益，最終選擇唯有指向增加消費佔ＧＤＰ比重來實現
再平衡，而「發展型消費」將超越「生存型消費」成為重中之重。
　
　　最新召開的全國市場運行和消費促進工作會議最新要求「擴大服務消費，培育新型消費」，
跟近日劉世錦、李迅雷等多位學者呼籲擴大制度開放促進服務消費發展，增加對服務業的投資，
將剩餘勞動力轉向服務業等不謀而合，風向值得留意。

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