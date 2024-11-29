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AH股新聞

29/11/2024 14:48

《Ａ股評論》央財教授賀強：股民被套牢是好事，更加關心國事股市

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《搜狐財經》報道，中央財經大學金融學院教授賀強昨
（２８日）在北京舉行的「２０２４搜狐財經年度論壇」上，談到目前的股市行情時表示，行情
還遠遠沒有結束，又指股民被股市套牢是好事，能夠促使股民關心國家大事、關心股市走勢，「
時間長了了解了股市，可能才能賺錢」。
　
　　賀強表示，對於目前是牛市、熊市，還是瘋牛市、慢牛市，「牛市和熊市都是長期股市的一
種趨勢，它是在市場化條件下靠市場自己走出來的，我們只能期望是牛市」，而大牛市也需具備
一些條件。首先是要有經濟周期持續提升，因為上市公司是證券市場的基石，經濟周期上行，上
市公司業績就會不斷提升，可以穩步支持股市不斷上升。因此，要走出長牛市，要依靠經濟周期
有力的支撐。
　
＊必須走出經濟周期支撐，股市才有大牛＊
　
　　賀強並指出，中國股市大部分時間都不是經濟的晴雨表，而是政策的晴雨表，因為在更多的
時間裏，中國的股市跟經濟往往是逆向而行，不是同步而行。經濟越不好，越需要政策放鬆來刺
激，政策越放鬆，股市暴漲，「歷史上有多少次都是這樣」。不過，賀強認為，「真正的長牛大
牛，總是這樣不對的」，必須走出經濟周期支撐的股市才有大牛。另外，機構跟股民應該是共同
的，不能把股民當韭菜割了又割，這樣不會真正有大牛市。
　
　　對於老百姓是否要入市炒股，賀強強調，要給新股民講清楚風險和問題。賀強表示，「股市
有一句老話，沒被套牢的股民不是真正的股民，我相信老胡（胡錫進）已經成為合格的股民了」
。他又指，做股民要考慮好要經受市場的考驗和檢驗，套牢時要能夠挺得住，「套牢是好事，促
使股民關心國家大事，關心股市走勢，時間長了了解了股市，可能才能賺錢」。（ｓｌ）

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