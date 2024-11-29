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AH股新聞

29/11/2024 13:54

路透：滙豐將關閉中國信用卡業務，因難以擴張和盈利

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》引述知情人士透露，滙豐控股（００００５）將關
閉在中國推出８年的信用卡業務，因難以實現擴張和盈利；滙豐已經停止發行新卡，並正逐步停
止向一大部份中國國內客戶提供服務。
　
　　知情人士提到，滙豐嘗試出售該業務失敗後，計劃關閉該業務，不過滙豐仍在最後敲定計劃
，可能會繼續為一小部分高端客戶提供信用卡服務。
　
　　報道引述滙豐發言人回應稱，滙豐繼續提供信用卡服務，側重於國際旅行和生活方式特色，
作為在中國大陸的卓越理財和全球私人銀行服務的一部分。
　
　　滙豐於２０１６年底推出中國信用卡業務，作為其亞洲業務重心和擴大其在中國的零售銀行
和財富管理服務的一部分。據滙豐發布的數據顯示，截至２０１９年９月，其信用卡在中國約有
１００萬用戶。不過，消息人士稱，該服務推出１８個月內，滙豐信用卡的未償還餘額就達到了
５億美元，隨後由於中國為應對新冠疫情而實施的嚴格封鎖，業務增長陷入停滯，交易量暴跌。
此後，中國消費者在經濟放緩的情況下收緊了支出，信用卡市場進一步萎縮。
　
　　消息人士又指，滙豐在中國還面臨在其他市場從未遇到過的激烈競爭和監管限制，例如有關
利率定價的規則以及銀行如何處理違約，再加上客戶獲取成本高昂和欺詐行為，削弱了業務前景
。（ｓｌ）

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