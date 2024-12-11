《駐京專電》中越簽跨境標軌鐵路項目協議，王毅：擴大雙向貿易

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中國－越南雙邊合作指導委員會第十六次

會議在北京舉行。雙方宣布簽署了關於跨境標軌鐵路合作項目的政府間協議，還聽取了中越外交

、國防、公安「３＋３」戰略對話機制首次會議情況的匯報。



＊構建穩定暢通的跨境產業鏈供應鏈，支持增開兩國往來航班＊



中共中央政治局委員、外交部長王毅同越南副總理兼外長裴青山共同主持會議，王毅表示，

以兩黨兩國領導人確定的「六個更」為總體目標，從戰略高度和長遠角度規劃下階段合作，服務

各自現代化建設事業，助力構建具有戰略意義的中越命運共同體。



王毅指出，要促進互利共贏，擴大雙向貿易和投資，構建穩定暢通的跨境產業鏈供應鏈，提

升基礎設施互聯互通和貿易投資便利化水平，加強人工智能、電子商務、數字經濟、綠色發展等

新興領域合作。要培育民間友好，辦好明年中越建交７５周年暨中越人文交流年活動，鼓勵更多

中國遊客赴越旅遊，支持增開兩國往來航班。要加強在聯合國、東盟、瀾湄合作等機制下的協調

配合，踐行真正的多邊主義，維護發展中國家共同利益。要管控妥處分歧，堅持雙邊友好協商，

繼續用好邊界談判機制，推動海上合作取得新進展。



裴青山表示，以明年建交７５周年為契機，保持高層經常性接觸，持續增進政治互信，深化

經貿、基建、農業、人文、地方等領域互利合作，加強多邊事務溝通協調，妥善管控分歧，共同

推進社會主義建設事業，推動越中命運共同體建設邁向更高水平。

