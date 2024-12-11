《駐京專電》增值稅發票數據顯示內地經濟運行四方面亮點

《經濟通通訊社１１日專訊》國家稅務總局１０日發布的增值稅發票數據顯示，在一系列存

量和增量政策帶動下，１１月經濟運行在多方面呈現亮點。包括製造業生產穩步提速，高端製造

業支撐明顯。１１月，製造業銷售收入增速較１０月提高０﹒３個百分點。其中，汽車、電氣機

械器材等裝備製造業，電子通信設備、航空航天設備等高技術製造業，數字媒體設備、智能設備

等數字產品製造業銷售收入同比分別增長５﹒３％、５﹒１％和３﹒８％。



此外，高技術服務業增速較快。１１月，租賃和商務服務業，信息傳輸、軟件和信息技術服

務業，科技推廣應用等科學研究和技術服務業銷售收入同比分別增長３﹒３％、６﹒７％和

１１﹒３％，均明顯高於全國企業總體水平。特別是高技術服務業銷售收入同比增長８﹒４％。



受「兩新」政策帶動，１１月，全國企業採購機械設備類金額同比增長４﹒５％。其中，製

造業、信息技術服務業、電熱氣及水生產供應業等重點領域採購機械設備類金額同比分別增長

５﹒１％、７﹒４％和１５﹒９％。１１月，電視機等家用視聽設備零售、冰箱等日用家電零售

同比分別增長２８﹒８％和７４﹒４％；與家裝相關的家具零售、衛生潔具零售同比分別增長

３６％和１８﹒８％。



數據並顯示，１月至１１月，全國省際間銷售額增速快於全國企業銷售收入總體增速１﹒１

個百分點，反映省際間商品服務貿易較為暢通，全國統一大市場加快建設。１１月，交通運輸物

流業銷售收入同比增長７﹒１％。

