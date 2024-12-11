《駐京專電》公安部打擊整治「網絡水軍」，抓獲逾５０００嫌疑人

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》公安部發布，今年以來，依託「淨網

２０２４」專項行動，聚焦造謠引流、輿情敲詐、刷量控評、有償刪帖等突出違法犯罪活動，部

署全國公安機關開展打擊整治「網絡水軍」違法犯罪工作，共偵破案件９００餘宗，抓獲嫌疑人

５０００餘名。公安部公布多宗依法打擊「網絡水軍」違法犯罪典型案例。



＊江西偵破敲詐勒索案，非法獲利１０００餘萬元＊



其中，江西撫州公安機關偵破鄒某某等人網絡敲詐勒索案。江西撫州公安機關網安部門查明

，鄒某某等人成立網絡傳媒公司，開設多個自媒體帳號，蒐集大量企業負面信息，並在多個互聯

網平台上發布，以此威脅受害企業，索取錢財，累計發布帖文近萬篇，敲詐企業１００餘家，非

法獲利１０００餘萬元。江西撫州公安機關已抓獲犯罪嫌疑人１１名。



江蘇宿遷公安機關偵破宗某等人刷量控評案。江蘇宿遷公安機關網安部門查明，宗某等人成

立工作室，購買多款「群控」軟件和大量手機，非法操控大量網絡帳號，長期為網絡直播行業、

「飯圈」群體有償提供虛假轉發、點贊、評論等刷量控評服務，非法獲利數千萬元。江蘇宿遷公

安機關已抓獲犯罪嫌疑人７名。

