【政策解讀】連平：明年赤字率４﹒５％，降準１個百分點釋３萬億

《經濟通通訊社１１日專訊》中共中央政治局日前召開會議分析研究了２０２５年經濟工作

，其中提到財政政策基調由「積極」調整為「更加積極」，貨幣政策基調由「穩健」調整為「適

度寬鬆」。



對此，廣開首席產業研究院院長連平認為，具體在政策上，明年全年有望安排赤字率４％－

４﹒５％，赤字規模５﹒５萬億元（人民幣．下同）以上，廣義赤字率升至１０％以上，以釋放

政策加碼信號、穩定預期、增強信心；同時，地方專項債額度有望提升至６萬億元以上，用於補

充地方財力，進一步加大基建、農林水利、能源、倉儲物流、保障性安居工程等領域的投資支持

。



另外，明年還有望增發２萬億元超長期特別國債，一部分將繼續用於支持「兩重」建設和「

兩新」工作，也將有效促進消費增長；一部分還可能用於支持新型城鎮化建設，保障社會民生。

中央對地方的轉移支付規模有望超過１１萬億元，新增減稅降費及退稅緩費規模有望超過３萬億

元。



貨幣政策方面，連平認為，明年全年有望降準１個百分點左右，釋放近３萬億元以上流動性

。其中，中小型金融機構存款準備金率下調空間有限，預計降準幅度在５０個點子左右。降息幅

度可能與２０２４年相當，預計全年降息可能在４０－５０點子左右。（ｌｃ）

