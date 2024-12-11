海信家電及附屬近數月認購２１﹒２８億元人幣理財產品

《經濟通通訊社１１日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，於今年

８月５日至１２月１１日期間，公司及附屬空調營銷公司、古洛尼公司、冰箱營銷公司及三電（

中國）公司（認購方）訂立浦銀理財協議，以認購浦銀理財產品，認購金額２１﹒２８億元人民

幣，為使用自有閒置資金支付該等浦銀理財協議下的認購金額。（ｒｈ）

