海信家電及附屬近數月認購２１﹒２８億元人幣理財產品

《經濟通通訊社１１日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）宣布，於今年
８月５日至１２月１１日期間，公司及附屬空調營銷公司、古洛尼公司、冰箱營銷公司及三電（
中國）公司（認購方）訂立浦銀理財協議，以認購浦銀理財產品，認購金額２１﹒２８億元人民
幣，為使用自有閒置資金支付該等浦銀理財協議下的認購金額。（ｒｈ）
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11/12/2024 18:13
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