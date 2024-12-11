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11/12/2024 18:13

《國企紅籌》太保首１１個月壽險保費收入按年升２﹒２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，今年首
１１個月，子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險保費收入為２２８８﹒４２億元
人民幣，按年增長２﹒２％，子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險保費收入為
１８７０﹒３３億元人民幣，按年增長７％。（ｂｎ）

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