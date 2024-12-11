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AH股新聞

11/12/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平強調做好邊疆治理各項工作

　　《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局１２月９日下午就中國歷史上的邊疆治理進行第十八次集體學習。中共中央總書
記習近平在主持學習時強調，推進邊疆治理體系和治理能力現代化，是中國式現代化的應有之義
。要深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展。
　
習近平會見主要國際經濟組織負責人
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２月１０日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席「１＋１０」對話會的主要
國際經濟組織負責人。
　
前１１個月貨物貿易進出口同比增長４﹒９％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署１０日公布的數據顯示，今年前１１個月，中國貨物貿易進出口總值３９﹒７９萬億元
（人民幣．下同），同比增長４﹒９％，實現平穩增長。其中，出口２３﹒０４萬億元，同比增
長６﹒７％；進口１６﹒７５萬億元，同比增長２﹒４％。
　
　
《上海證券報》
　
深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局１２月９日下午就中國歷史上的邊疆治理進行第十八次集體學習。中共中央總書
記習近平在主持學習時強調，推進邊疆治理體系和治理能力現代化，是中國式現代化的應有之義
。要深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展。
　
習近平會見主要國際經濟組織負責人
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２月１０日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席「１＋１０」對話會的主要
國際經濟組織負責人。
　
支持上市公司併購重組，上海發布三年行動方案
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海市政府辦公廳１０日發布《上海市支持上市公司併購重組行動方案（２０２５－２０２７年
）》（簡稱《方案》），在全國率先出台支持上市公司併購重組行動方案。
　
　
《證券時報》
　
深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央政治局１２月９日下午就中國歷史上的邊疆治理進行第十八次集體學習。中共中央總書
記習近平在主持學習時強調，推進邊疆治理體系和治理能力現代化，是中國式現代化的應有之義
。要深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展。
　
前１１月貨物貿易進出口增４﹒９％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２月１０日，海關總署發布的數據顯示，今年前１１個月，中國貨物貿易進出口總值
３９﹒７９萬億元，同比增長４﹒９％。其中，出口２３﹒０４萬億元，增長６﹒７％；進口
１６﹒７５萬億元，增長２﹒４％。
　
上海擬打造上市公司併購重組先行區示範區
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海市政府１０日發布《上海市支持上市公司併購重組行動方案（２０２５－２０２７年）》，
提出力爭到２０２７年，落地一批重點行業代表性併購案例，在集成電路、生物醫藥、新材料等
重點產業領域培育１０家左右具有國際競爭力的上市公司，形成３０００億元併購交易規模，激
活總資產超２萬億元，集聚３－５家有較強行業影響力的專業併購基金管理人。（ｌｃ）

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