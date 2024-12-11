《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平強調做好邊疆治理各項工作

《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展

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中共中央政治局１２月９日下午就中國歷史上的邊疆治理進行第十八次集體學習。中共中央總書

記習近平在主持學習時強調，推進邊疆治理體系和治理能力現代化，是中國式現代化的應有之義

。要深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展。



習近平會見主要國際經濟組織負責人

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１２月１０日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席「１＋１０」對話會的主要

國際經濟組織負責人。



前１１個月貨物貿易進出口同比增長４﹒９％

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海關總署１０日公布的數據顯示，今年前１１個月，中國貨物貿易進出口總值３９﹒７９萬億元

（人民幣．下同），同比增長４﹒９％，實現平穩增長。其中，出口２３﹒０４萬億元，同比增

長６﹒７％；進口１６﹒７５萬億元，同比增長２﹒４％。





《上海證券報》



深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展

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中共中央政治局１２月９日下午就中國歷史上的邊疆治理進行第十八次集體學習。中共中央總書

記習近平在主持學習時強調，推進邊疆治理體系和治理能力現代化，是中國式現代化的應有之義

。要深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展。



習近平會見主要國際經濟組織負責人

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１２月１０日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華出席「１＋１０」對話會的主要

國際經濟組織負責人。



支持上市公司併購重組，上海發布三年行動方案

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上海市政府辦公廳１０日發布《上海市支持上市公司併購重組行動方案（２０２５－２０２７年

）》（簡稱《方案》），在全國率先出台支持上市公司併購重組行動方案。





《證券時報》



深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展

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中共中央政治局１２月９日下午就中國歷史上的邊疆治理進行第十八次集體學習。中共中央總書

記習近平在主持學習時強調，推進邊疆治理體系和治理能力現代化，是中國式現代化的應有之義

。要深入做好邊疆治理各項工作，推動邊疆地區高質量發展。



前１１月貨物貿易進出口增４﹒９％

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１２月１０日，海關總署發布的數據顯示，今年前１１個月，中國貨物貿易進出口總值

３９﹒７９萬億元，同比增長４﹒９％。其中，出口２３﹒０４萬億元，增長６﹒７％；進口

１６﹒７５萬億元，增長２﹒４％。



上海擬打造上市公司併購重組先行區示範區

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上海市政府１０日發布《上海市支持上市公司併購重組行動方案（２０２５－２０２７年）》，

提出力爭到２０２７年，落地一批重點行業代表性併購案例，在集成電路、生物醫藥、新材料等

重點產業領域培育１０家左右具有國際競爭力的上市公司，形成３０００億元併購交易規模，激

活總資產超２萬億元，集聚３－５家有較強行業影響力的專業併購基金管理人。（ｌｃ）

