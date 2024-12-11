《神州經脈》中國明年或允人幣貶值，１１月新能源車銷量增五成

《神州經脈》Ａ股市場今日（１１日）全天窄幅震盪，三大指數收市漲跌不一。滬綜指小升

０﹒２９％，深成指升０﹒３３％，創業板指則跌０﹒１１％。滬深兩市全天成交額１﹒７８萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量４２３９億元或１９％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開後走勢平穩，但午後《路透》引述消息稱中國

考慮明年讓人民幣貶值，以應對特朗普上台後加關稅的衝擊，人民幣應聲急挫，一度跌穿

７﹒２８關口，其後跌幅收窄，收報７﹒２５９０，較上個交易日４時３０分收盤價跌９７點子

，全日在７﹒２４０６至７﹒２８０３之間波動。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦曾跌穿

７﹒２９。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８４３，較上個交易日升５３點子，止兩連跌，

創１１月１１日以來一個月新高，與市場預測偏離收窄至不足５４０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《路透》引述３名消息人士報道，中國高層領導人和決策層正考慮在２０２５年讓人民

幣匯率貶值，以應對特朗普重返白宮後將提高貿易關稅。人民幣走貶有利於中國促進出口，並在

國內創造更寬鬆的貨幣環境。其中一名消息人士還透露，中國官方已經考慮過可能允許人民幣兌

美元匯率跌至７﹒５的水平，以抵銷貿易不利衝擊。這比目前的７﹒２５左右的水平貶值約

３﹒５％。



２﹒ 深圳傳媒報道，深圳灣華潤悅府二期一個住宅單位發生爆炸起火，傷亡情況暫未通報。而

從社交平台流傳的現場照片和短片可見，事發單位火光熊熊，濃煙滾滾，該單位及樓上、樓下數

層單位的玻璃均被炸毀。據報附近地標建築「春筍」（中國華潤大廈）內上班的市民也感受到爆

炸衝擊波，樓內部分公司已暫時撤離員工。深圳消防則通報，今日下午２時４６分接報，南山區

粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派首戰力量１６輛消防車８０名消防救援人員到場

處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動，消防救援力量已到場，具體情況待進一步核實。



３﹒ 根據內媒整合的乘聯會和易車等汽車媒體統計數據，特斯拉上周（１２月２－８日）中國

市場銷量達到２﹒１９萬輛，為其今年第四季以來最高單周銷量，亦是其今年以來銷量第二好的

一周。特斯拉ＣＥＯ馬斯克在社交平台上對關於特斯拉上周中國市場銷量成績優異的報道點讚，

稱「特斯拉中國的出色工作」。數據顯示，特斯拉上周以２１﹒９萬輛的銷量，在中國市場豪華

汽車品牌榜上遙遙領先，奔馳以１﹒４萬輛緊隨其後；寶馬和奧迪分列三四。



４﹒ 中汽協公布，１１月汽車產銷分別完成３４３﹒７萬輛和３３１﹒６萬輛，環比分別增長

１４﹒７％和８﹒６％，同比分別增長１１﹒１％和１１﹒７％。其中新能源汽車產銷分別完成

１５６﹒６萬輛和１５１﹒２萬輛，同比分別增長４５﹒８％和４７﹒４％，新能源汽車新車銷

量佔汽車新車總銷量的４５﹒６％。１－１１月，汽車產銷分別完成２７９０﹒３萬輛和

２７９４萬輛，同比分別增長２﹒９％和３﹒７％；其中新能源汽車產銷分別完成１１３４﹒５

萬輛和１１２６﹒２萬輛，同比分別增長３４﹒６％和３５﹒６％，新能源汽車新車銷量達到汽

車新車總銷量的４０﹒３％。



５﹒ 加拿大以侵犯人權為由制裁８名前任及現任中國高級官員，中國外交部發言人毛寧在記者

會上表示對此堅決反對並予以譴責，中方將採取必要措施維護中國主權和安全。中國駐渥太華大

使館透過微信公眾號發帖稱，加方行徑「性質十分惡劣」，強調中方將採取堅決措施維護國家主

權、安全、發展權益。加拿大制裁目標包括新疆前黨委書記陳全國和西藏前黨委書記的吳英杰等

，制裁措施包括凍結他們在加拿大的資產，及禁止加拿大人為其提供金融服務。



６﹒ 國家鐵路局公布，今年１－１１月，全國鐵路旅客發送量完成４０﹒１５億人次，同比增

長１２﹒６％，年度旅客發送量首次突破４０億人次大關，創歷史新高。１－１１月份，全國鐵

路貨運發送量４７﹒１５億噸，同比增長２﹒５％。１－１１月份，全國鐵路固定資產投資累計

完成７１１７億元，同比增長１１﹒１％，投產鐵路新線２２９８公里。



７﹒ 內地科技媒體《Ｔｅｃｈ星球》今日在官方微博帳號發文點名極越ＣＥＯ夏一平，稱「請

極越ＣＥＯ夏一平付款」。帖文附上一封催款函，內容顯示，極越汽車在杭州肽氪科技有限公司

下單，進行極越汽車ＣＥＯ直播系列抖音傳播，合作費用共計３６萬元，已經過帳期仍未付款，

期間催促多次，至今仍舊未見付款。另外，據《新浪科技》報道，極越ＣＥＯ夏一平發內部信，

指今年已克服了重重不利因素，在競爭異常激烈的產業環境中站穩了腳跟，但一場更加激烈的戰

鬥即將到來，管理層將全力以赴與大家共渡難關。



８﹒ 深圳「９２９樓市新政」邁入第三個月，深圳市房地產中介協會數據顯示，２０２４年第

４９周（１２月２日－８日）全市二手房（含自助）錄得２３９０套，環比增長１２﹒６％。二

手房單周錄得量創下近２００周以來的單周新高。二手房錄得量具體是指深圳市房地產中介協會

以二手房買賣合同發起時間為口徑統計的數據，並非最終成交套數。（ｓｌ）

