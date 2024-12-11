《鍾之日記》內需逆勢升，恒指守兩萬

《鍾之日記》１２月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中央經濟工作會議據報今日起召開，市場觀望決策層對明年經濟工作部署，港股上日反高潮

倒跌收市，今早又再次高開低走，５０天線得而復失，午後科技、內險、本地地產股捱沽，拖累

恒指跌超２００點，今日內需股仍受捧，逆勢向上，恒生指數全日收報２０１５５，跌１５６點

或０﹒８％，主板成交逾１４１６億元。



＊Ａ股兩連升，成交縮量兩成＊



Ａ股市場全天窄幅震盪，三大指數收市漲跌不一。滬綜指小升０﹒２９％，深成指升

０﹒３３％，創業板指則跌０﹒１１％。滬深兩市全天成交額１﹒７８萬億元人民幣，較上個交

易日縮量或１９％。盤面上，商業連鎖、酒店餐飲及食品飲料等消費板塊集體爆發。



中央政治局周一（９日）開會，分析研究２０２５年經濟工作。會議一改１４年來「穩健」

立場，強調將會實施更加積極有為的宏觀政策。明年更要大力提振消費、提高投資效益，全方位

擴大國內需求。瑞銀經濟學家汪濤預計，今日召開的中經會將會為明年設定更具支持性的政策基

調。消息利好消費板塊連日高漲。



＊憧憬擴大以舊換新規模，內需股先跑出＊



野村首席中國經濟學家陸挺發表報告認為，中經會一般不會交出非常具體的政策措施，只是

給予一個指導性的大方向及原則，政策細節需要等待國務院及全國人大批准，因此市場能夠對中

經會作出的預測有限。



陸挺在報告中指，雖然過去數月中國零售數據轉好，但仍對其審慎，因為主要由以舊換新政

策去推動，而這難以持續，是不能經常使用，因為後續的需求會減弱。他相信，明年以舊換新的

規模可能會超越１５００億元人民幣。因為「今年以舊換新的效果是１５００億元人民幣能夠撬

動５０００億至６０００億元人民幣的消費，到明年的話，撬動的槓桿就會少很多」。而當局亦

會針對特定群體提升他們的收入，包括推展向低收入群體發放補貼的新制度，也可能會推行養老

金改革或生育補貼。從收入方面入手，是真正拉動消費的最好方式。



市場憧憬內地再有更多刺激消費措施，惟陸挺坦言全民派錢或全民發消費券難度很大，因中

國人口有十多億。內需股全日跑出，不過午後升幅收窄，海底撈（０６８６２）收升２﹒１７％

，農夫山泉（０９６３３）升１﹒５３％，蒙牛乳業（０２３１９）揚１﹒１６％。



＊商湯集資谷ＡＩ項目，股價連跌兩日＊



ＡＩ應用發展成科技公司「兵家必爭之地」。商湯（０００２０）公布擬以每股１﹒５元配

售不超過１８﹒６５億股股份，集資近２８億元支持公司核心業務發展，包括打造行業領先的

ＡＩ雲、提升商湯大裝置的規模、支持生成式人工智能產品的進一步發展等。每股配售價較公司

上日收市價折讓約６﹒３％。商湯今日股價下調，跌約１﹒３％，連跌兩日共１４﹒７５％。



市場消息指，商湯配股獲多家國際知名基金、長線基金及現有股東參與。早前商湯完成「１

＋Ｘ」戰略組織架構重組，獲市場認可。海通證券發表研報指，商湯目前在ＡＩ大模型領域、

ＡＩ商業化落地、智算服務這一整條產業鏈上都位列國內龍頭梯隊。此次架構重組完成，將會開

啟公司在ＡＩ時代發展的新篇章。給予集團預測２０２４年１６至２０倍市銷率及「優於大市」

評級。



值得留意的是，商湯才於今年６月進行過配股，當時的配售價每股１﹒２元，籌約２０億元

。商湯表示，上次配股所得款項已被全部使用，因此在考慮最近的市場情況後，董事認為配售事

項對公司而言為一個合適的融資選擇，可進一步籌集資金以支持集團持續發展及業務增長，符合

公司及其股東的整體利益。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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