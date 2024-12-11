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AH股新聞

11/12/2024 08:35

《汽車新勢力》寧德時代擬在西班牙建歐洲第三廠房，建設周期四年

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國動力電池製造巨頭－－寧德時代（深：３００７５０）宣
布，擬與汽車製造商Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ在西班牙成立合資公司，雙方各持股５０％，並在阿
拉貢自治區薩拉戈薩市興建電池工廠，預計總投資規模為４０﹒４億歐元。這將是寧德時代在德
國及匈牙利後，歐洲的第三間廠房。
　
　　寧德時代公告指出，該項目年產能可達５０吉瓦時（ＧＷｈ），總建設期預計為四年。寧德
時代和Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ擬分別通過旗下子公司ＣＡＴＬ盧森堡、ＳＴＬＡ法國及ＳＴＬＡ
西班牙為本次合資項目的投資主體。「項目旨在深化公司與Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ在新能源汽車
領域的長期戰略合作關係，通過充分發揮和利用雙方在各自領域的領先優勢和資源，推動全球電
動化和清潔能源轉型。」寧德時代表示。
　
　　此次合資項目還需要獲得各國反壟斷審批，經過中國政府及相關部門、西班牙政府及相關部
門的審批或備案。
　
　　《路透》引述投行花旗點評稱，合建電池廠的計劃意味著寧德時代與Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ
的合作進展順利，並將支持其在歐洲市場的進一步擴張。花旗認為當前正處於電池周期的低谷，
預計中國生產商在歐洲的電池產能在２０２７年超過韓國。花旗並維持對寧德時代的「買入」評
級。（ｒｙ）

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