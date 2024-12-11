《汽車新勢力》寧德時代擬在西班牙建歐洲第三廠房，建設周期四年

《經濟通通訊社１１日專訊》中國動力電池製造巨頭－－寧德時代（深：３００７５０）宣

布，擬與汽車製造商Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ在西班牙成立合資公司，雙方各持股５０％，並在阿

拉貢自治區薩拉戈薩市興建電池工廠，預計總投資規模為４０﹒４億歐元。這將是寧德時代在德

國及匈牙利後，歐洲的第三間廠房。



寧德時代公告指出，該項目年產能可達５０吉瓦時（ＧＷｈ），總建設期預計為四年。寧德

時代和Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ擬分別通過旗下子公司ＣＡＴＬ盧森堡、ＳＴＬＡ法國及ＳＴＬＡ

西班牙為本次合資項目的投資主體。「項目旨在深化公司與Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ在新能源汽車

領域的長期戰略合作關係，通過充分發揮和利用雙方在各自領域的領先優勢和資源，推動全球電

動化和清潔能源轉型。」寧德時代表示。



此次合資項目還需要獲得各國反壟斷審批，經過中國政府及相關部門、西班牙政府及相關部

門的審批或備案。



《路透》引述投行花旗點評稱，合建電池廠的計劃意味著寧德時代與Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ

的合作進展順利，並將支持其在歐洲市場的進一步擴張。花旗認為當前正處於電池周期的低谷，

預計中國生產商在歐洲的電池產能在２０２７年超過韓國。花旗並維持對寧德時代的「買入」評

級。（ｒｙ）

