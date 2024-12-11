【大國博弈】美列兩中企入貿易限制清單，另制裁一公司涉網絡攻擊

《經濟通通訊社１１日專訊》外電消息，美國商務部１０日把兩間涉嫌協助侵犯人權行為的

中國公司列入貿易限制清單。相關文件指出，浙江宇視科技公司利用高科技監控普通民眾、維吾

爾族人和其他少數民族及宗教團體成員；北京中盾安全科技集團就被指銷售幫助中國公安實施侵

犯人權行為的產品。



據悉，美國供應商若要向被列入實體清單的公司發貨時，必須獲得華府許可證，而這類許可

往往很難批出。另有６家俄羅斯和緬甸的實體也在同日被列入清單。



＊四川企業旗下員工被美司法部單獨檢控＊



另外，美國財政部以發動網絡攻擊為由，制裁總部位於成都的四川無聲信息技術公司及一名

員工Ｇｕａｎ Ｔｉａｎｆｅｎｇ。聲明指這間公司２０２０年４月在全球數千間公司運行的８

萬多個防火牆中，裝設惡意軟件。該軟件不單竊取數據，更實施網絡勒索，透過加密數據令企業

網絡癱瘓。其中有３０多個防火牆用於保護關鍵基礎設施的公司，潛在影響「可能導致嚴重傷害

或傷亡」。聲明提到，攻擊目標包括一家參與石油鑽探的能源公司，如果黑客攻擊未能被阻止，

可能導致石油鑽井平台發生故障。



美國司法部同日公布起訴書，該公司員工Ｇｕａｎ Ｔｉａｎｆｅｎｇ被單獨檢控串謀電腦

詐欺和電匯詐欺。ＦＢＩ懸賞１０００萬美元，以獲取有關這名３０歲男子及其公司的資訊。

（ｒｙ）

