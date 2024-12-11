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AH股新聞

11/12/2024 09:26

《經濟時評》瑞銀料中央經濟工作會議明年政策定調更積極

　　《經濟通通訊社１１日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤發表報告稱，
預計中國將在中央經濟工作會議上為２０２５年設定更積極的政策基調，並在明年３月兩會前後
公布大部分具體支持措施。在美國對華加徵關稅細則更為明朗後，中國將在２０２５年下半年和
２０２６年進一步加碼政策支持。
　
　　汪濤認為，中央經濟工作會議可能表示要提高一般公共財政預算赤字率，增加特別國債發行
規模，以支持擴大消費品以舊換新規模和覆蓋範圍；提高地方政府專項債發行規模以支持隱性債
務置換和房地產去庫存。她預計增廣財政赤字率或在明年擴大２個百分點，後年繼續擴大１個百
分點。
　
＊貨幣貶值不會作為宏觀政策工具＊
　
　　報告還提到，政府可能提出設立家庭育兒補貼機制，並要求地方政府和國企清償對企業的拖
欠款項；預計消費品以舊換新資金可能翻倍至３０００億元人民幣以上，並擴容覆蓋範圍；會議
應會重申進一步對外開放，積極融入全球供應鏈。
　
　　另外，瑞銀估人行可能在明年降息３０－４０個基點、後年降息２０－３０個基點，並加快
落實房地產支持政策。人幣匯率方面，預計２０２５－２０２６年人民幣兌美元較當前水平貶值
５－８％，但政府不會主動將貨幣貶值作為宏觀政策工具。（ｒｙ）

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