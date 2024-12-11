《中國監管》理財子公司違規使用「自建估值模型」，監管出手干預

《經濟通通訊社１１日專訊》據《２１世紀經濟報道》獲悉，針對近期理財子公司盛行的「

自建估值模型」，金融監管部門開始出手干預，下發通知要求理財子公司不得違規通過收盤價、

平滑估值及自建估值模型等方式去熨平產品淨值波動。



「自建估值模型」指的就是在中債估值、中證估值這兩種第三方債券估值方法之外，銀行理

財子公司通過信托通道投資的債券採用一種新型的估值模型進行估值定價。也就是說，通過自建

估值模型，中債、中證估值的波動影響不到理財產品底層資產估值。「自建估值模型」能夠有效

平抑債市波動對產品端的影響，但存在流動性風險和對不同時間段贖回客戶的「不公平性」，甚

至還可能異化為調節理財產品間收益的工具，比如將資產收益集中給到「打榜產品」和新發產品

。



報道引述機構表示，監管通知指出，應當採用中債、中證、外匯交易中心提供的當日估值，

資管計劃應穿透管理，確保資管產品與公司對同類資產的估值原則、政策、技術、方法一致。此

外，監管要求理財子公司開展整改，將產品產生的正偏離返還原產品原客戶，不得用於新渠道新

產品新份額的誇大宣傳和打榜。另要求１個月內反饋發送整改報告，包括整改計劃、措施等。未

來也需要按月反饋進度。（ｃｔ）

