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AH股新聞

11/12/2024 13:50

【政策解讀】野村：中經會只予方向，細節待揭，人行不會減至零息

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中央經濟工作會議據報今日召開，會期兩天。野村首席中國經
濟學家陸挺發表報告認為，早前中央政治局會議公告已經披露了現時的主要政策方向，而且中經
會一般不會交出非常具體的政策措施，只是給予一個指導性的大方向及原則，政策細節需要等待
國務院及全國人大批准，因此市場能夠對中經會作出的預測有限。
　
＊零息在中國存制度障礙，全民發消費券難度很大＊
　
　　報告預期人行明年合共減息兩次，每次１５點子，惟相信人行不會減至零息，因零息在中國
存在很多制度上的障礙，也涉及很多負面效應，包括對商業銀行造成影響，也可能會削弱基層人
士存款利息收入。陸挺又認為，未來進一步減息空間不大，因當局期望維持人民幣及銀行息差兩
者穩定。
　
　　財政政策方面，預測明年中國預算赤字率佔ＧＤＰ比率為４％，中央料增加３﹒６萬億元人
民幣借貸。市場憧憬內地再有更多刺激消費政策，惟陸挺坦言全民派錢或全民發消費券難度很大
，因中國人口有十多億。
　
＊擴大以舊換新計劃規模＊
　
　　陸挺預期，中國明年會擴大以舊換新計劃規模，當局亦會針對特定群體提升他們的收入，包
括推展向低收入群體發放補貼的新制度，也可能會推行養老金改革或生育補貼。他補充指，以舊
換新政策不能經常使用，因消費者更換潮退之後，需求被預先透支會有所減少，影響其後政策效
果。
　
＊內房各項指標明年穩定下來的難度相當高＊
　
　　內房方面，陸挺指之前一輪放鬆政策經已釋放了一些累積需求，但擔心內房需求之後會重新
回落。他又指，大城市放寬限購等之後，中小城市內房需求有機會被大城市吸走。他坦言，明年
整體內房各項指標穩定下來的難度相當高，需要更多政策刺激，強調中央做好保障房的工作，之
後再清理房企負債，是內房復甦必經路徑。（ｃｔ）

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