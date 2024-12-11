《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１９％，中經會料今日召開

《經濟通通訊社１１日專訊》據悉中央經濟工作會議今日召開，為期兩天，中國最高領導層

將規劃２０２５年經濟發展目標及刺激計劃。市場分析指，在中美可能爆發貿易戰的情況下，中

央料出台更為有力的支持措施。



日前政治局會議表態積極，承諾穩股市樓市，並再次啟用了十多年來未見的措辭－－要採取

「適度寬鬆」的貨幣政策和「更加積極」的財政政策。滬深股市昨日衝高回落後，今早繼續低開

，滬綜指低開０﹒１９％，深成指低開０﹒２９％，創業板指低開０﹒１５％。盤初Ｓｏｒａ概

念等ＡＩ應用方向走低。



瑞銀集團首席中國經濟學家汪濤表示，預計中國將在中經會上對２０２５年採用更積極的政

策基調。中央經濟工作會議可能要提高財政預算赤字率，增加特別國債發行規模以支持擴大消費

品以舊換新規模；人行可能在明年降息３０－４０個基點、後年降息２０－３０個基點，並加快

落實房地產支持政策等。



人民銀行今日進行７８６億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有４１３億元逆回

購到期，即今日淨投放３７３億元，連續三個交易日放水１４１４億元。（ｒｙ）

