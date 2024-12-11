  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

11/12/2024 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２２％，大消費板塊強勢

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市三大指數今早集體低開，窄幅震盪後午間小幅收升，
滬指半日升０﹒２２％，深成指揚０﹒４３％，創業板升０﹒０８％。兩市半日成交１１２９８
億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量３７５１億元或減２５％。個股漲多跌少
，兩市共３４６５隻個股飄紅。
　
　　具體來看，大消費板塊全線爆發，零售、食品飲料等方向領漲，中百集團
（深：０００７５９）升、茂業商業（滬：６００８２８）、桃李麵包（滬：６０３８６６）等
多股升停，一鳴食品（滬：６０５１７９）實現十二連漲停。連日來宏觀政策將更關注提振內需
、刺激消費的預期不斷升溫，中信証券研報指出，臨近春節，消費有望迎來新一輪反彈修復。除
以舊換新政策接續外，仍有一攬子促消費工具箱可供使用，如對汽車首購群體給予補貼、生育補
貼、國補餐飲旅遊消費券發行等等。
　
　　另外，上海昨發布《上海市支持上市公司併購重組行動方案（２０２５－２０２７年）》，
提出目標到２０２７年，在集成電路、生物醫藥、新材料等重點產業領域培育１０家左右具有國
際競爭力的上市公司，形成３０００億元人民幣併購交易規模，激活總資產超２萬億元人民幣。
上海本地股走強，翱捷科技（滬：６８８２２０）、樂鑫科技（滬：６８８０１８）、益民集團
（滬：６００８２４）、上海物貿（滬：６００８２２）等多股封板。（ｒｙ）

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

04/12/2024 13:32

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處