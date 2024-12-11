《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２２％，大消費板塊強勢

《經濟通通訊社１１日專訊》滬深股市三大指數今早集體低開，窄幅震盪後午間小幅收升，

滬指半日升０﹒２２％，深成指揚０﹒４３％，創業板升０﹒０８％。兩市半日成交１１２９８

億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量３７５１億元或減２５％。個股漲多跌少

，兩市共３４６５隻個股飄紅。



具體來看，大消費板塊全線爆發，零售、食品飲料等方向領漲，中百集團

（深：０００７５９）升、茂業商業（滬：６００８２８）、桃李麵包（滬：６０３８６６）等

多股升停，一鳴食品（滬：６０５１７９）實現十二連漲停。連日來宏觀政策將更關注提振內需

、刺激消費的預期不斷升溫，中信証券研報指出，臨近春節，消費有望迎來新一輪反彈修復。除

以舊換新政策接續外，仍有一攬子促消費工具箱可供使用，如對汽車首購群體給予補貼、生育補

貼、國補餐飲旅遊消費券發行等等。



另外，上海昨發布《上海市支持上市公司併購重組行動方案（２０２５－２０２７年）》，

提出目標到２０２７年，在集成電路、生物醫藥、新材料等重點產業領域培育１０家左右具有國

際競爭力的上市公司，形成３０００億元人民幣併購交易規模，激活總資產超２萬億元人民幣。

上海本地股走強，翱捷科技（滬：６８８２２０）、樂鑫科技（滬：６８８０１８）、益民集團

（滬：６００８２４）、上海物貿（滬：６００８２２）等多股封板。（ｒｙ）

