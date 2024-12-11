《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２９％二連升，成交縮量兩成

《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股市場全天窄幅震盪，三大指數收市漲跌不一。滬綜指小升

０﹒２９％，深成指升０﹒３３％，創業板指則跌０﹒１１％。滬深兩市全天成交額１﹒７８萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量４２３９億元或１９％。



＊憧憬政策利好，大消費板塊連日收漲＊



盤面上，商業連鎖、酒店餐飲及食品飲料等消費板塊集體爆發。友阿股份

（深：００２２７７）、居然智家（深：０００７８５）、中百集團（深：０００７５９）、西

安飲食（深：０００７２１）、桃李麵包（滬：６０３８６６）、一鳴食品

（滬：６０５１７９）等多股漲停。



中央政治局周一（９日）開會，分析研究２０２５年經濟工作。會議一改１４年來「穩健」

立場，強調實施更加積極有為的宏觀政策。明年要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國

內需求。瑞銀經濟學家汪濤預計，今日召開的中經會上宣布亦會為明年設定更具支持性的政策基

調。消息利好消費板塊連日高漲。



另外，谷歌公布重大突破－－其最新量子芯片Ｗｉｌｌｏｗ在基準測試取得驚人成績，不到

５分鍾完成一項標準基準計算。而即使是超級計算機也需要花費「１０的２５次方」年的時間才

能完成這項計算－－這個數字遠遠超過了宇宙的年齡。產業發展取巨大突破，滬深量子科技概念

股走高３％，達華智能（深：００２５１２）、格爾軟件（滬：６０３２３２）、神州信息

（深：０００５５５）紛紛封板。



下跌方面，保險股整體收挫２％，銀行跌１﹒５％。天茂集團（深：０００６２７）跌停，

太保（滬：６０１６０１）軟２﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）、交通銀行

（滬：６０１３２８）及郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌幅超２％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８８﹒８３ －０﹒１７

上證綜合指數 ３４３２﹒４９ ＋０﹒２９ ６９２９﹒３０

上證Ａ股指數 ３５９７﹒８７ ＋０﹒２９

深證成份指數 １０８４８﹒４２ ＋０﹒３３ １０８３４﹒５０

深圳創業板指數 ２２６１﹒５８ －０﹒１１

上證Ｂ股指數 ２８２﹒２８ ＋０﹒８３ ２﹒２０

深證Ｂ股指數 １２４４﹒９８ ＋０﹒５４ ０﹒６０

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