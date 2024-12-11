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AH股新聞

11/12/2024 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２９％二連升，成交縮量兩成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股市場全天窄幅震盪，三大指數收市漲跌不一。滬綜指小升
０﹒２９％，深成指升０﹒３３％，創業板指則跌０﹒１１％。滬深兩市全天成交額１﹒７８萬
億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量４２３９億元或１９％。
　
＊憧憬政策利好，大消費板塊連日收漲＊
　
　　盤面上，商業連鎖、酒店餐飲及食品飲料等消費板塊集體爆發。友阿股份
（深：００２２７７）、居然智家（深：０００７８５）、中百集團（深：０００７５９）、西
安飲食（深：０００７２１）、桃李麵包（滬：６０３８６６）、一鳴食品
（滬：６０５１７９）等多股漲停。
　
　　中央政治局周一（９日）開會，分析研究２０２５年經濟工作。會議一改１４年來「穩健」
立場，強調實施更加積極有為的宏觀政策。明年要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國
內需求。瑞銀經濟學家汪濤預計，今日召開的中經會上宣布亦會為明年設定更具支持性的政策基
調。消息利好消費板塊連日高漲。
　
　　另外，谷歌公布重大突破－－其最新量子芯片Ｗｉｌｌｏｗ在基準測試取得驚人成績，不到
５分鍾完成一項標準基準計算。而即使是超級計算機也需要花費「１０的２５次方」年的時間才
能完成這項計算－－這個數字遠遠超過了宇宙的年齡。產業發展取巨大突破，滬深量子科技概念
股走高３％，達華智能（深：００２５１２）、格爾軟件（滬：６０３２３２）、神州信息
（深：０００５５５）紛紛封板。
　
　　下跌方面，保險股整體收挫２％，銀行跌１﹒５％。天茂集團（深：０００６２７）跌停，
太保（滬：６０１６０１）軟２﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）、交通銀行
（滬：６０１３２８）及郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌幅超２％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９８８﹒８３　　－０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３４３２﹒４９　　＋０﹒２９　　　　６９２９﹒３０　　
　　上證Ａ股指數　　３５９７﹒８７　　＋０﹒２９　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０８４８﹒４２　＋０﹒３３　　　１０８３４﹒５０　　
　　深圳創業板指數　２２６１﹒５８　　－０﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８２﹒２８　　＋０﹒８３　　　　　２﹒２０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２４４﹒９８　　＋０﹒５４　　　　　０﹒６０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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