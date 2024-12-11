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AH股新聞

11/12/2024 10:08

《Ａ股焦點》上海板塊活躍上實發展等多股漲停，宣泰醫藥飆１８％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ股上海板塊活躍，宏達新材（深：００２２１１）、創興資
源（滬：６００１９３）、上海物貿（滬：６００８２２）、第一醫藥（滬：６００８３３）、
華麗家族（滬：６００５０３）、移遠通信（滬：６０３２３６）、上實發展
（滬：６００７４８）、開創國際（滬：６０００９７）、復旦復華（滬：６００６２４）等多
股漲停，宣泰醫藥（滬：６８８２４７）飆１８％，潤欣科技（深：３００４９３）彈１５％，
樂鑫科技（滬：６８８０１８）漲１０％，長江投資（滬：６００１１９）、益民集團
（滬：６００８２４）漲逾７％，徐家匯（深：００２５６１）、上海建工
（滬：６００１７０）升逾６％，上海貝嶺（滬：６００１７１）漲５﹒７％。
　
　　上海昨日發布《上海市支持上市公司並購重組行動方案（２０２５－２０２７年）》，其中
提出，力爭到２０２７年，在集成電路、生物醫藥、新材料等重點產業領域培育１０家左右具有
國際競爭力的上市公司，形成３０００億元（人民幣．下同）併購交易規模，激活總資產超２萬
億元。當中並提到，要加快培育集聚併購基金，用好１００億元集成電路設計產業併購基金，設
立１００億元生物醫藥產業併購基金。（ｓｌ）

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