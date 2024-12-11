【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ向加拿大法院申請司法覆核促撤關閉令

《經濟通通訊社１１日專訊》ＴｉｋＴｏｋ繼在美國就「不賣就禁」法令提出上訴外，也在

加拿大就政府下令關閉當地子公司而申請司法覆核。據《彭博》報道，加拿大政府此前以國家安

全為由下令字節跳動關閉在當地的子公司ＴｉｋＴｏｋ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃａｎａｄａ

Ｉｎｃ，這家子公司已於當地時間１２月５日向加拿大聯邦法院提交了申訴，指政府的命令不

當，超出官員的法律權限，且國家安全審查在程序上不公平，得出危害國家安全的結論也是「不

合理的」。申訴要求撤銷政府的命令。



申訴文件還描述了ＴｉｋＴｏｋ與加拿大官員之間的關係，指這種關係始於「例行討論」，

但近幾年日益緊張，到２０２３年３月加拿大官員開始發出為期一年半的信息請求，同年９月更

啟動國家安全審查並兩次延長。文件稱，在關閉命令發出之前，ＴｉｋＴｏｋ沒有得到有關如何

解決加拿大政府關切的適當通知。



文件又顯示，ＴｉｋＴｏｋ的加拿大子公司出售廣告空間，而平台本身在加拿大是由

ＴｉｋＴｏｋ Ｐｔｅ提供的；ＴｉｋＴｏｋ Ｐｔｅ是一家新加坡公司，也是加拿大用戶數據

的掌控者。



ＴｉｋＴｏｋ在加拿大的月活躍用戶超過１４００萬，相當於該國約４２００萬人口的三分

之一。文件補充稱，在２０２１年聯邦大選中，ＴｉｋＴｏｋ Ｃａｎａｄａ與加拿大選舉機構

和樞密院曾合作在該應用程式上推進公正選舉。



報道引述加拿大工業和科學部一位發言人表示，政府的決定是基於「全面的國家安全審查以

及加拿大安全和情報部門的建議」，政府尊重法律程序但堅持自己的決定。（ｓｌ）

