《中國房產》深圳二手房交易上周錄２３９０套，創三年多單周新高

《經濟通通訊社１１日專訊》深圳「９２９樓市新政」邁入第三個月，深圳市房地產中介協

會數據顯示，２０２４年第４９周（１２月２日－８日）全市二手房（含自助）錄得２３９０套

，環比增長１２﹒６％。二手房單周錄得量創下近２００周（三年多）以來的單周新高。



二手房錄得量具體是指深圳市房地產中介協會以二手房買賣合同發起時間為口徑統計的數據

，並非最終成交套數。（ｓｌ）

