《車企血戰》特斯拉中國銷量上周超２萬輛年內次高，馬斯克點讚

《經濟通通訊社１１日專訊》根據內媒整合的乘聯會和易車等汽車媒體統計數據，特斯拉上

周（１２月２－８日）中國市場銷量達到２﹒１９萬輛，為其今年第四季以來最高單周銷量，亦

是其今年以來銷量第二好的一周。特斯拉ＣＥＯ馬斯克在社交平台上對關於特斯拉上周中國市場

銷量成績優異的報道點讚，稱「特斯拉中國的出色工作」。



數據顯示，特斯拉上周以２１﹒９萬輛的銷量，在中國市場豪華汽車品牌榜上遙遙領先，奔

馳（港譯「平治」）以１﹒４萬輛緊隨其後；寶馬和奧迪的差距不大，分別以１﹒３４萬及

１﹒３３萬分列第三、四名，第五位的凱迪拉克（港譯「佳特力」）銷量僅３０００。



內媒認為，特斯拉上周銷量亮眼，與其近期推出的優惠政策有很大關係。１１月２５日，特

斯拉中國上線尾款立減活動，車主在１２月３１日前提車，Ｍｏｄｅｌ Ｙ後輪驅動版及長續航

全輪驅動版車型尾款立減１萬元人民幣，售２３﹒９９萬元人民幣起，同時還能選擇５年０息金

融方案。這意味著每月２６６７元人民幣起就能入手一輛Ｍｏｄｅｌ Ｙ。



據乘聯會數據，特斯拉中國１１月批發銷量為７８８５６輛，超越全部中國造車新勢力，在

優惠政策助力下，預計特斯拉１２月中國市場銷量有望再上一層。（ｓｌ）

