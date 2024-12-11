  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

11/12/2024 11:40

《車企血戰》特斯拉中國銷量上周超２萬輛年內次高，馬斯克點讚

　　《經濟通通訊社１１日專訊》根據內媒整合的乘聯會和易車等汽車媒體統計數據，特斯拉上
周（１２月２－８日）中國市場銷量達到２﹒１９萬輛，為其今年第四季以來最高單周銷量，亦
是其今年以來銷量第二好的一周。特斯拉ＣＥＯ馬斯克在社交平台上對關於特斯拉上周中國市場
銷量成績優異的報道點讚，稱「特斯拉中國的出色工作」。
　
　　數據顯示，特斯拉上周以２１﹒９萬輛的銷量，在中國市場豪華汽車品牌榜上遙遙領先，奔
馳（港譯「平治」）以１﹒４萬輛緊隨其後；寶馬和奧迪的差距不大，分別以１﹒３４萬及
１﹒３３萬分列第三、四名，第五位的凱迪拉克（港譯「佳特力」）銷量僅３０００。
　
　　內媒認為，特斯拉上周銷量亮眼，與其近期推出的優惠政策有很大關係。１１月２５日，特
斯拉中國上線尾款立減活動，車主在１２月３１日前提車，Ｍｏｄｅｌ　Ｙ後輪驅動版及長續航
全輪驅動版車型尾款立減１萬元人民幣，售２３﹒９９萬元人民幣起，同時還能選擇５年０息金
融方案。這意味著每月２６６７元人民幣起就能入手一輛Ｍｏｄｅｌ　Ｙ。
　
　　據乘聯會數據，特斯拉中國１１月批發銷量為７８８５６輛，超越全部中國造車新勢力，在
優惠政策助力下，預計特斯拉１２月中國市場銷量有望再上一層。（ｓｌ）

樂本健【雙12感謝祭】雙重優惠．賞完再賞► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

04/12/2024 13:32

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處