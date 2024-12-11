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AH股新聞

11/12/2024 12:49

【傾力救市】江蘇：財政部下達７５３３億隱債置換額度分三年實施

　　《經濟通通訊社１１日專訊》江蘇省財政廳網站披露，財政部已向該省下達專項債務限額合
計２８０９億元（人民幣．下同），計劃全部轉貸至市縣用於化解存量債務。
　
　　財政部近期下達新增專項債務限額４００億元，以及債務結存限額６２５億元（其中一般債
務結存限額３２７億元、專項債務結存限額２９８億元），用於發行再融資債券償還存量債務，
並收回結存限額４０１億元。此外，財政部一次性下達並分三年實施的專項債務限額為７５３３
億元，每年２５１１億元，用於置換存量隱性債務。
　
　　目前財政部尚未正式核定江蘇省２０２４年的政府債務限額。根據安排，一般債務限額
３２７億元將全部轉貸至市縣用於償還存量債務，同時調增省級一般公共預算總收入和總支出
３２７億元，從５０６３﹒７９億元調整為５３９０﹒７９億元，確保收支平衡。新增專項債務
限額４００億元也將全部轉貸至市縣，支持重大項目建設；而專項債務結存限額２９８億元及專
項債務限額２５１１億元則用於化解存量債務，同步調增省級政府性基金預算總收入和總支出
３２０９億元。
　
　　財政部長藍佛安此前表示，新增三年６萬億元債務額度已下達各地。多地政府近一個月密集
發行２萬億元再融資專項債消化隱債，其中江蘇省以２５１１億元在３２個發債地區中規模居第
一。（ｓｌ）

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