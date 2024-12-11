【ＦＯＣＵＳ】跨海通道加持抱團，港防邊緣化只爭朝夕

【ＦＯＣＵＳ】碉樓、稻田、溫泉別墅……自周三（１１日）下午３時起，５５公里的港珠

澳大橋將經黃茅海跨海通道西延３１公里，令香港至江門的車程縮短至１﹒５小時。若加上獅子

洋通道預計２０２７年通車，珠江口東西兩岸愈「縫」愈密，勢進一步促進大灣區廣東９市的要

素流通，助力其雄心勃勃的「五大都市圈」藍圖，更顯香港的北部都會區只爭朝夕。



＊珠江口漸「縫合」成閉環＊



繼全長２４公里的深中通道６月底通車，令深圳－中山兩地車程由２小時縮短至半小時後，

連接珠海－江門的黃茅海跨海通道亦將於今日稍後通車。倒「Ｖ」型的珠江口，儼然已由南沙大

橋、獅子洋通道（在建）、虎門大橋、深中通道、港珠澳大橋、黃茅海跨海通道，「縫合」成一

個個「Ｏ」型閉環。



又一跨海通道通車，不單意味港人可更便捷前往開平碉樓、古兜溫泉，或令「溫泉洋房」睇

樓團多了噱頭，還開啟了江門這個去年人均ＧＤＰ較廣東省低２２％的粵西「落後生」，發揮土

地資源優勢，承接大灣區產業外溢紅利的可能。



更重要的是，此意味廣東省「十四五」規劃提及的「推進珠江口東（包括深圳、東莞、惠州

）西（包括中山、珠海、江門）兩岸融合互動發展，促進要素資源在兩岸合理流動和優化配置」

，取得又一進展。



＊借交通優勢打造五都市圈＊



早在去年１２月，廣東省揭盅了「五大都市圈」藍圖，黃茅海跨海通道通車，無疑加持了擁

有１４３５萬常住人口的「珠江口西岸都市圈」。根據規劃，該都市圈包括珠海核心，及中山、

江門、陽江三個重要增長極。另外四個都市圈則是「廣州都市圈」、「深圳都市圈」、「汕潮揭

都市圈」、「湛茂都市圈」。



試圖借交通優勢發揮區位優勢的還有廣州，其２月發布的《廣州面向２０４９的城市發展戰

略》提出「兩洋南拓、兩江東進」，前者正正是指深中通道橫跨的伶仃洋，以及獅子洋通道橫跨

的獅子洋，終極目標是打造協同廣州番禺、南沙和東莞水鄉、虎門的「獅子洋增長極」，總面積

達３２０平方公里。



＊２０２１年即提「雙城三圈」＊



廣州－東莞、深圳－中山、珠海－江門等大灣區城市紛紛抱團一體化都市圈效應，香港的「

圈子」又在哪裏？



從前任特首２０２１年施政報告提出「雙城三圈」及「北部都會區發展策略」，到現任特首

２０２３年施政報告發布「北部都會區行動綱領」，直指通過發展３萬公頃的北部廣闊地區，協

同深圳發展。不過，以現時政府吹風、商界觀望的情形看，香港在大灣區要避免邊緣化和「被規

劃」，還待只爭朝夕。

